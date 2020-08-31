Приближаемся к точке кипения – гороскоп на сентябрь

Первую половину месяца Марс будет стационарным, поскольку перед разворотом он будет останавливаться, а после разворота в ретро начнет медленно набирать скорость.

Это приведет к общему замедлению динамики всех процессов, начиная с межличностных отношений между людьми и заканчивая бизнесом и политическими событиями. Например, если некоторые ситуации становились все более напряженными и уже подходили к точке кипения, к взрыву, то вблизи разворота 10 сентября напряженные процессы могут утратить былую динамику, как будто их останавливает накопившаяся усталость, и нет сил для дальнейших активных действий. Именно поэтому важно удержаться от открытых общественных конфликтов до 10 сентября. Потому что после этого дня динамика напряженности может быть обращена вспять и конфликты сами собой угаснут.

Это можно сравнить с грозным движением торнадо, когда он вдруг как бы теряет силу и распадается, рассыпается, не принося людям ущерба. Другой характерной особенностью сентября является то, что две других личностных планеты – Меркурий и Венера – напротив, набирают скорость в своем движении, тем самым способствуя реализации принципов любви, общения между людьми.

Овен ‌‌

В начале и середине сентября у Овнов прекрасное время для урегулирования практических вопросов. Вы можете почувствовать в себе сильную мотивацию к наведению порядка в окружающем вас пространстве. Это может побудить вас ударно трудиться на рабочем месте и наводить порядок у себя дома. И, что самое главное, у вас многое будет успешно получаться. Если дома в быту оставались нерешенные вопросы по части ремонта бытовой техники то вы сможете все эти вопросы решить и добиться идеального порядка. Хорошее время для покупки домашних животных. Также вы можете почувствовать, как выросла ваша физическая сила, как увеличился ваш энергетический потенциал. Это благоприятное время для спортивных побед. Это благоприятное время для начала посещения фитнес клуба. Проведение медицинского обследования и курс лечения при необходимости позволят вам значительно укрепить свое здоровье. Вместе с тем в 20-х числах месяца вы можете столкнуться с трудностями при достижении поставленных целей. Это неблагоприятный период для карьеры. Ваши спонтанные и излишне независимые поступки могут не понравиться начальству. В целом следует отметить, что ваше стремление к свободному и независимому поведению на данном отрезке времени может носить избыточный характер и может спровоцировать окружающих на конфликты. Наиболее удачные дни в сентябре: 3, 8, 9, 10, 18, 28. Напряженные дни: 4, 11, 21, 23, 30.

Телец

У Тельцов в начале и в середине сентября будет прекрасное время для творчества, развлечений и счастья в личной жизни. Звезды советуют максимум внимания уделять партнерским и романтическим отношениям. По этим темам у вас могут произойти кардинальные перемены к лучшему. Особенно важно использовать это время тем, у кого накопились проблемы в супружестве. Попробуйте предоставить партнеру по браку полную свободу действий. Одно только это позволит вам снять с повестки дня многие противоречия в отношениях. Положительные перемены могут произойти и в любовных отношениях. Одиноких Тельцов могут ожидать яркие и волнующие романтические связи. Прекрасное время для свадебных путешествий. Также это благоприятный месяц для учебы и участия в спортивных соревнованиях – вы сможете преуспеть в конкурентных видах деятельности. В 20-х числах сентября возрастает вероятность нарушений закона и получения штрафных санкций. Если вы водите сами автомобиль, то постарайтесь ограничить свои поездки. Дело в том, что в эти дни вы можете допустить нарушение правил движения, и это приведет к штрафным санкциям. Чем меньше у вас будет поездок, тем меньше останется поводов для расстройств. Также это сложный период для студентов - могут испортиться отношения с преподавателями. Наиболее удачные дни в сентябре: 4, 5, 8, 9, 28, 29. Напряженные дни: 1, 2, 11, 24, 25.

Близнецы

У Близнецов в начале и середине сентября прекрасное время для того, чтобы упорядочить свой жизненный ритм и привнести гармонию в семейную жизнь. Возможно, в последнее время вы излишне расслабились и снизили требовательность к себе. В этом месяце вы снова будете готовы дисциплинировать себя, и этот процесс пойдет у вас совершенно безболезненно, без каких-либо внутренних напряжений. Прежде всего, рекомендуется проработать свой режим дня, чтобы четко просыпаться, работать, отдыхать и спать в одно время. Немаловажно подумать о диете, особенно для тех, у кого имеются проблемы с лишним весом. Также это прекрасный период для борьбы с вредными привычками. Хорошо сосредоточиться на семейных хозяйственно бытовых вопросах. Можно запланировать ремонт в квартире или проводить больше времени на благоустройстве дачного садово-огородного участка. Удачно проходят заготовки продуктов впрок на зиму. Благодаря гармоничным отношениям в семье можете рассчитывать на помощь в домашних делах со стороны членов семьи. Удачное время для урегулирования вопросов с наследством. Однако в 20-х числах месяца могут происходить неожиданные события форс мажорного свойства. Возможно, в эти дни ваши прежние плану могут быть совершенно нарушены, и все пойдет не так, как вы себе представляли. Старайтесь ограничить свое общение с друзьями и подругами. Дружеские вечеринки могут привести к тому, что отношения с некоторыми друзьями могут выйти из-под контроля и может произойти спонтанный разрыв. Старайтесь удерживать себя от резких и радикальных поступков. Наиболее удачные дни в сентябре: 3, 4, 5, 9, 10, 18. Напряженные дни: 2, 21, 23, 24, 30.

Рак ‌‌

У Раков в начале и середине сентября усиливается потребность в общении. И этот период обещает много приятных впечатлений и сюрпризов. Если вы уже влюблены, то ваши чувства могут переживать необычайный расцвет. Одинокие Раки не останутся без внимания представителей противоположного пола и тоже могут влюбиться. В этом случае отношения могут развиваться стремительно. Могут ярко проявиться ваши творческие способности и таланты. Вы можете с головой погрузиться в какое-то увлекательное занятие, например, начнете заниматься спортом или станете посещать курсы по вождению автомобиля. В супружеских отношениях царит мир и гармония – нет поводов для беспокойства. Любые напряженные моменты могут быть легко урегулированы путем прямого доброжелательного диалога. Также вас ждут интересные поездки, знакомства и много подарков. Старайтесь использовать по максимуму этот благоприятный период. Потому что ситуация может кардинально поменяться к худшему в 20-х числах сентября. В этот период внешние обстоятельства могут стать неблагоприятными для реализации ваших инициатив. За что бы вы ни взялись, везде можете сталкиваться с препятствиями. Могут осложниться партнерские отношения. Возможно, предметом вашего беспокойства станет излишне амбициозное поведение партнера по браку. В результате ваши супружеские отношения могут пережить стресс. Не исключены осложнения в карьере и в семье. Наиболее удачные дни в сентябре: 5, 8, 9, 10, 14, 28. Напряженные дни: 2, 3, 11, 15, 23.

Лев

Львы в начале и в середине сентября будут способны мастерски решать любые практические вопросы. Ваши деловые качества будут на высоте. Главными центрами, вокруг которых вращается ваша жизнь в этот период, станет семья и работа. Вы можете проявить огромную работоспособность для того, чтобы сделать свое жилище белее комфортным и удобным. Если вы в этом году планировали отремонтировать всю квартиру или отдельные её комнаты, то лучше всего сделать сейчас. Для этого у вас будет достаточное количество финансовых ресурсов и энергии. Второе позитивное направление месяца связано с ваши состоянием здоровья. Ваш организм будет находиться в отличном тонусе и вы сможете избавиться от заболеваний, если начнете активное лечение. Хорошо практиковать питание по оздоровительной диете и профилактические процедуры типа закаливания, посещения фитнеса. Это тем более важно, потому что в 20-х числах сентября может ухудшиться самочувствие. Старайтесь не злоупотреблять спиртными напитками и излишне не усердствовать в питании. Также могут возникать осложнения в работе, в трудовом коллективе. Крайне нежелательно в этот период отправляться в путешествия и служебные командировки. Наиболее удачные дни в сентябре: 1, 2, 9, 10, 17, 18. Напряженные дни: 11, 12, 23, 24, 30.

Дева ‌‌

В начале и середине сентября у Дев будет прекрасная возможность реализовать свой возросший творческий потенциал. Это благоприятное время для романтических отношений и творческих увлечений. Вы можете открыть для себя совершенно новый удивительный мир, какое-то интересное занятие, которым можете увлечься, забывая об отдыхе и сне. Активизируются контакты с окружающими. Вы будете стремиться к общению, чтобы быть в курсе всех новостей. Могут состояться новые знакомства. Все это помогает вам быстрее и эффективнее решать текущие вопросы. Успешно идут дела у студентов вузов и колледжей. Вы сможете своевременно сдать необходимые экзамены и зачетные задания. Это время расцвета романтических отношений. Одинокие Девы могут познакомиться со своей второй половинкой. Интересно отметить, что лучше всего смогут проявить себя те, кто свободен от связывающих его обязательств и может принимать самостоятельные решения. Вместе с тем в 20-х числах сентября у вас может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Возможно, это будет связано с большими расходами на развлечения. Это не лучшее время для азартных игр, посещения игровых клубов. Дело в том, что вы будете склонны к азарту и можете проиграть крупную сумму денег. Так или иначе, но вы можете оказаться на мели и как-то тянуть время до следующей зарплаты. Наиболее удачные дни в сентябре: 3, 4, 5, 9, 10, 18. Напряженные дни: 2, 21, 23, 24, 30.

Весы ‌‌

Весы в течение начала и середины сентября будут настроены на спокойный и умиротворенный образ жизни. Некоторые из вас могут стать домоседами и будут почти все время пребывать в кругу семьи. Вам будет доставлять удовольствие занятие домашними делами, работа по благоустройству жилища и дачного садово-огородного участка. Вы можете заниматься консервацией продуктов на зиму. Наиболее успешной темой станет решение материальных и финансовых вопросов. Поэтому звезды советуют вам сосредоточиться, прежде всего, на деловой активности. Деньги сами будут идти к вам в руки – главное не лениться и своевременно использовать удачные шансы. Особенно могут вырасти доходы от дополнительной подработки на полставки, по совместительству или удаленно. Чем больше времени вы будете проводить в кругу семьи, тем спокойнее и увереннее будете себя чувствовать. Те, кто увлекается эзотерическими науками и духовными практиками также смогут существенно продвинуться вперед в освоении этих дисциплин. Для этого вам потребуется иметь соответствующие условия, чтобы медитировать в уединении. Хорошо для здоровья и душевного равновесия больше времени проводить в контакте с природой, бродить по лесу, собирать грибы, рыбачить. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в 20-х числах может усилиться напряженность в семейных и супружеских отношениях. Причиной осложнений может стать нежелание кого-то из членов семье выполнять свои обязанности. Старайтесь не обострять отношения и не предъявлять излишних требований к этому бунтующему члену семьи. Пройдет совсем немного времени и у вас в семье ситуация сама собой нормализуется. Наиболее удачные дни в сентябре: 4, 5, 8, 9, 28, 29. Напряженные дни: 1, 2, 11, 24, 25.

Скорпион

У Скорпионов в начале и середине сентября открываются широкие возможности для реализации. Прежде всего, звезды советуют вам сосредоточиться на личностном развитии. Это хорошее время для переосмысления своих поступков и работы над ошибками. Главным вашим достижением может стать именно обретение большей степени внутренней свободы и уверенности в своих силах. Это позволит вам более полно реализовывать свои таланты и способности. Успешно развиваются отношения с друзьями, знакомыми, родственниками. Вы будете ощущать поддержку людей из своего круга общения. Также это хорошее время для новых знакомств и расширения деловых связей. Удачно проходят поездки, встречи, контакты. Старайтесь быть в курсе последних новостей у своих знакомых, друзей и родственников – это даст вам те впечатления, в которых вы сейчас ощущаете потребность. В 20-х числах сентября вы не застрахованы от простуд. Будьте осторожнее в контактах, чтобы не заразиться вирусными инфекциями – в эти дни ваш организм может быть особенно уязвим к легочным инфекциям. Поэтому звезды предостерегают вас от переохлаждения, сквозняков и попадания под холодный дождь. Одевайтесь по погоде, держите ноги в тепле и не контактируйте с теми, кто уже чихает или кашляет. В эти дни у вас может быть полная неразбериха в делах. Несмотря на сознательные усилия, вам будет трудно заставить себя наводить порядок в делах и убираться в квартире. Наиболее удачные дни в сентябре: 3, 8, 9, 10, 18, 28. Напряженные дни: 4, 11, 21, 23, 30.

Стрелец

В начале и середине сентября Стрельцы удастся успешно решить многие важные для себя вопросы. Дело в том, что в этот период вы будете ориентированы на деловую активность и вас мало будут интересовать развлечения. Тема личной жизни также может отойти на второй план, уступив приоритет решению материальных и финансовых вопросов. И вам действительно удастся повысить уровень доходов и сделать необходимые покупки. Ваше настроение и эмоциональное состояние во многом и будет определяться уровнем ваших финансовых возможностей со способностью достигать поставленные цели. При необходимости вы могли бы найти себе более статусную и высокооплачиваемую работу. Могут улучшиться ваши отношения с родителями и влиятельными людьми, в которых вы заинтересованы. Вместе с тем в 20-х числах сентября ситуация может ухудшиться. Может усилиться ваше стремление к развлечениям. Звезды советуют воздерживаться от посещения игровых клубов и иных мест с азартными играми. В эти дни вы очень легко будете поддаваться азартным желаниям, и это может окончиться плачевно для ваших финансов. То же самое касается покупки подарков любимым и детям – здесь вам будет трудно себя остановить в порыве бесконтрольных и бескорыстных расходов. В результате вы можете поставить себя в крайне затруднительное финансовое положение. Наиболее удачные дни в сентябре: 2, 8, 9, 10, 14, 27. Напряженные дни: 4, 11, 12, 17, 29.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать период в начале и в середине сентября для личностного развития. Это очень важное время с точки зрения повышения уровня самооценки. Вы сможете проявить недюжинные интеллектуальные способности, что позволит вам добиться успехов в учебе и в конкурентных видах деятельности. Можно принимать участие в творческих конкурсах, в кастингах, а также сдавать экзамены. Так вы сможете подтвердить свои высокие конкурентные позиции. Может повыситься ваш авторитет, укрепится репутация. Все это также может повлиять на повышение вашей самооценки. Также в этот период может состояться ваше знакомство с неким человеком, который сможет стать вам мудрым духовным наставником, учителем, гуру. Это особенно важно для молодых людей, которые нуждаются в опытном и доброжелательном наставнике. Не исключены туристические поездки, которые пройдут вполне благополучно. Вместе с тем в 20-х числах сентября вы можете столкнуться с неприятностями в семье и в карьере. Может усилиться стремление к личной свободе. Само по себе это стремление не предосудительно, вопрос только в том, что оно у вас может проявиться несколько избыточно, и стать причиной упрямства, неуступчивости. Это может затронуть ваши отношения семье, негативно отразившись на взаимоотношениях с родителями. Причина в том, что требования домашних по поводу выполнения каких-то повседневных обязанностей вами могут субъективно восприниматься как ограничения вашей свободы и независимости. Нежелание подчиняться сложившемуся в семье порядку может привести вас к бунту. Это особенно актуально для молодых людей, которые еще не вполне самостоятельны, зависят от родительской опеки. Нечто подобное может происходить и при взаимоотношениях с начальством в карьере. Наиболее удачные дни в сентябре: 2, 3, 8, 9, 17, 18. Напряженные дни: 11, 15, 23, 29, 30.

Водолей

Водолеям в начале и середине сентября рекомендуется чаще прислушиваться к подсказкам своей интуиции. Некоторые типичные представители Водолеев могут ощутить в себе пробуждение экстрасенсорных способностей. Вам могут сниться вещие сны. Вы будете намного результативнее действовать, если не станете афишировать на публике свои намерения. Действуя тихо и незаметно, вы добьетесь более весомых результатов. Вы сможете приобрести путевку на отдых и лечение в санатории и получить за неё компенсацию от работодателя. Успешно продвигается изучение духовных практик. Вы сможете более уверенно овладевать техниками по самоконтролю и саморегуляции внутренних функций организма. Чаще ходите в баню – это повысит ваш энергетический тонус. Хорошее время для использования внутренних резервов организма в достижении финансового благополучия и решения материальных вопросов. Вместе с тем в 20-х числах сентября рекомендуется быть осмотрительнее в контактах. Старайтесь не вступать в откровенные разговоры с незнакомыми людьми во время поездок. Нежелательны также знакомства с попутчиками и обмен телефонами с ними. Мир более тесен, чем нам может показаться и ваши откровения о своей личной жизни случайным людям могут обернуться вам во вред. Дело в том, что в эти дни вы как магнитом можете притягивать к себе странных людей с нечестными намерениями, которые могут нанести ущерб вашей репутации. Чем меньше будет знакомств и контактов, тем спокойнее будет ваша жизнь. Наиболее удачные дни в сентябре: 2, 3, 8, 9, 17, 18. Напряженные дни: 11, 15, 23, 29, 30.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб в начале и в середине сентября могут исполниться некоторые заветные желания. Чем активнее и инициативнее вы будете себя вести, тем больше удача будет сопутствовать вам. Очень важно смотреть на себя и свою жизнь с оптимизмом и уверенностью в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Это прекрасное время для планирования своих дел. При этом обязательно советуйтесь с друзьями и теми людьми, которые пользуются вашим уважением, которых вы могли бы назвать своими учителями и наставниками. Возможно, вам придется поменять или скорректировать некоторые свои прежние планы и это пойдет вам на пользу, поскольку сделает ваш подход более реалистичным. Усиливаются позитивные тенденции в супружеских отношениях, которые в еще большей степени будут зависеть от взаимного уважения. Возможно, партнер по браку изъявит желание взять на себя больше ответственности за решение некоторых вопросов – и это сделает вашу жизнь легче. Вместе с тем в 20-х числах месяца следует проявить особую осмотрительность в решении финансовых и материальных вопросов. Дело в том, что в эти дни вы не можете застраховать себя от финансовых потерь и прямых убытков. Отправляясь на увеселительные мероприятия, старайтесь не брать с собой крупные суммы денег и не одевать дорогие ювелирные украшения. Не исключены кражи и утеря ценных вещей. Примите необходимые и достаточные меры к тому, чтобы сохранить свои материальные и финансовые ресурсы в целости и сохранности. Также не давайте и не берите денег взаймы, особенно у друзей. Наиболее удачные дни в сентябре: 2, 8, 9, 10, 14, 27. Напряженные дни: 4, 11, 12, 17, 29.