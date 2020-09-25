5 женских имен, которые манят мужчин

Какие-то имена наделены более сильной энергетикой, другие — более слабой. Женские имена исключением не являются.

Некоторые из них способны даже притягивать, словно магнитом, мужское внимание к своей владелице.

Эксперты поделились своим мнением по этому поводу — они рассказали, какие женские имена способны притягивать мужчин.

Девушки с именем Александра имеют сильный и независимый характер. Недаром в греческом языке оно означает «мужественная». Александра очень трудолюбива и всегда добивается поставленных перед собой целей. Именно благодаря этому она нередко занимает руководящую должность. Однако, несмотря на «мужские» черты характера, эти девушки умеют быть слабыми, нежными, женственными. Мужчинам хочется оберегать их, защищать и помогать решать проблемы.

Девушки с красивым именем Анна становятся любящими и заботливыми женами. Они никогда не оставят близкого человека наедине с дурными мыслями, всегда поддержат и помогут в трудных жизненных ситуациях. Анны всей душой ненавидят ложь во всех её проявлениях, поэтому и сами никогда не обманывают — даже «во благо». Наверняка каждый мужчина мечтает именно о такой женщине — доброй, открытой и нежной. Не удивительно, что для них такие девушки становятся магнитом.

Имя Виктория имеет очень сильную энергетику. В переводе с латинского означает «победительница». Из девочек с этим именем вырастают прекрасные хозяйки, ведь с самого раннего детства Вики ценят домашний уют и всячески к нему стремятся. Виктория не способна на необдуманные поступки, потому что боится допустить ошибку. По этой причине она очень долго присматриваться к мужчинам, выбирая самого достойного. Вика ценит, когда по отношению к ней проявляют заботу и всячески её поддерживают. Свой выбор она остановит на мужчине, который не станет пренебрегать этими качествами.

Женщины с именем Ирина обладают добрым сердцем. Они наполнены жизненным оптимизмом и стараются подарить всем окружающим лучики своего тепла. Ирина считает своим долгом идти к поставленным целям напролом, поэтому всегда добивается отличных результатов. Она не из тех, кто будет спокойно ждать у моря погоды. Ирина считает, что нужно что-то делать, чтобы что-то получить. Мужчин эта девушка привлекает своей неординарностью и многосторонностью.

Девушки с именем Марина очень ценят свободу и собственную независимость. Они склонны скрывать свои настоящие чувства, потому что часто бывают не уверены в себе. Они способны радоваться мелочам, всегда поддержат и дадут ценный совет. Такие женщины становятся хорошими женами и мамами. Если Марина выбрала своего человека, то никогда его не оставит. Мужчинам нравятся преданные, ласковые и нежные женщины, а обладательницы имени Марина таковыми являются.