Победы в романтических делах — любовный гороскоп на 2 сентября

Сегодня отношения будут крепнуть, а одиночки — влюбляться по уши.

Овен ‌‌

Если в этот день вам захочется разыграть вторую половинку, постарайтесь предвидеть насколько эта шутка окажется безобидной для любимого человека. Иначе придется долго объясняться. Одинокие Овны успешно преодолеют преграды на пути к завоеванию потенциального партнера.

Телец

Не исключено, что сегодня вы не удержитесь от упреков в адрес своей пассии. Однако, стоит вспомнить, что нет идеальных людей, и слабости любимого человека вполне можно простить. Одиноким Тельцам желательно честно ответить самим себе хотят ли связывать жизнь с потенциальным партнером.

Близнецы

Не стоит скрывать своих чувств от любимого человека. Если вас в этот день одолела хандра, позвольте себе погрустить в присутствии партнера. Тем более, что вас ждет приятное утешение. Одинокие Близнецы найдут поддержку у друзей противоположного пола.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают Ракам, что сегодня можно забыть о серьезности и немного подурачиться вместе с объектом вашей симпатии. Юмор поможет вам расслабиться и отдохнуть от забот. Одинокие Раки своей непредсказуемостью заинтересуют потенциального партнера.

Лев ‌‌

Если в этот день Львы рассчитывают на серьезную победу на любовном фронте, то постарайтесь довольствоваться более скромным успехом. Впрочем, это может стать началом долгожданных перемен. Одиноким Львам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.

Дева ‌‌

Скорее всего, этот день не покажется вам приятным и гармоничным. Однако, некоторым Девам пришло время без сожаления окончательно завершить отношения с партнером. Если вы пока не встретили свою любовь, возможно, интерес к потенциальному партнеру перерастет в романтические отношения.

Весы ‌‌

В этот день вы можете укрепить отношения со второй половинкой, если навестите старших родственников. В кругу большой семьи вы можете услышать немало секретов долговечных любовных отношений. Одиноким Весам сегодня желательно уединиться и обдумать дальнейшие планы.

Скорпион

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Скорпионов к тому, чтобы дать любимому человеку важное обещание. Однако, постарайтесь взвесить все «за» и «против» и, возможно, вы измените свое решение. Одинокие Скорпионы, наконец, заметят чьи-то снежные взгляды.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам в этот день приложить силы для обновления и подпитки ваших отношений с партнером. Интересно проведенный досуг принесет немало приятных и разнообразных впечатлений. Если вы пока одиноки, сегодня вы найдете немало новых знакомых.

Козерог

Возможно, многим Козерогам сегодня почудится, будто они попали в сказку, настолько теплыми и гармоничными будут их отношения с любимым человеком. Что ж, стоит настроиться на эту счастливую волну. Если вы пока одиноки, не откладывайте устройство личной жизни в долгий ящик.

Водолей

Текущее положение планет говорит, что Водолеям в этот день желательно набраться решительности и выяснить вместе с партнером что вам мешает найти общий язык друг с другом. Если вы пока не встретили свою любовь, поинтересуйтесь у знакомых о способах знакомств.

Рыбы ‌‌

Если вам в этот день хочется праздника, смело заведите об этом разговор с любимым человеком. Вторая половинка охотно откликнется на эту просьбу, даже возможно, вам придется выбирать из нескольких вариантов. Одинокие Рыбы могут колебаться в выборе потенциального партнера.