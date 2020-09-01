Азарт сыграет с вами злую шутку — финансовый гороскоп на 2 сентября

Не стоит гнаться за большими деньгами, карьерой и успехом сегодня.

Овен ‌‌

Сегодня трудно придется тем Овнам, кто работает в непосредственном контакте с начальством и вынужден исполнять его приказы и распоряжения. Основная проблема – в вас самих, в необходимости воспитать в себе беспрекословную исполнительскую дисциплину. К концу дня могут быть нарушены некоторые договорные обязательства – не пускайте дела на самотек.

Телец

Сегодня Тельцам следует быть внимательнее к вопросам соблюдения правил и норм закона. На кону стоит вопрос о сохранении вашей репутации, а это дороже любых денег. Возможно, вам придется действовать в условиях ограничений и препятствий. Не забывайте о том, что за вашими действиями могут следить фискальные власти.

Близнецы

В первой половине дня звезды не советуют Близнецам искать встречи с влиятельными людьми и обсуждать с ними вопросы своей профессиональной деятельности. Внешние обстоятельства складываются не лучшим образом, могут быть неожиданные изменения, из-за которых ваш деловой ритм нарушится. Во второй половине дня ваши расходы могут вырасти из-за непредвиденных обстоятельств.

Рак ‌‌

Если Раки ранее вели переговоры о сотрудничестве, то сегодня имеет смысл сделать паузу в переговорном процессе. Не следует договариваться и подписывать наспех документы, которые могут не соответствовать вашим интересам. Нежелательно встречаться в неформальной обстановке с влиятельными людьми и обсуждать вопросы карьеры и планирования.

Лев ‌‌

Сегодня непростой день для тех Львов, кто находится в дальней командировке или работает на вахте. Урегулирование некоторых деловых вопросов может затормозиться, поскольку вы можете столкнуться с новыми неожиданными обстоятельствами. Не допускайте нарушений трудовой дисциплины. Этот день важен с точки зрения сохранения своей деловой репутации.

Дева ‌‌

Девам в этот день не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Если вам в распоряжение попали чужие деньги, то лучше их никуда не тратить и сохранять. Также нежелательно заключать сделки на приобретение товара оптом с целью последующей его перепродажи. Возможно, вам придется более экономно подходить к вопросам планирования расходов.

Весы ‌‌

Сегодняшний день неблагоприятен для тех Весов, кто работает в сфере услуг и работает на арендуемых площадях. Вам могут часто попадаться такие клиенты, которые сами толком не знают, чего хотят от вас получить. В результате вы можете потерять много времени впустую. В конце рабочего дня постарайтесь без крайней необходимости не пересекаться с начальством.

Скорпион

Если Скорпионы работают по скользящему графику посменно, то в течение второй половины дня и вечером у вас могут возникнуть осложнения в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не относиться слишком критично к ошибкам коллег. Также звезды не советуют заниматься освоением технических новшеств.

Стрелец

Азартное желание Стрельцов получить большие деньги, не прикладывая к этому больших усилий, может сыграть с вами злую шутку. Обходите стороной игровые клубы, не вкладывайте деньги в спекулятивные схемы типа финансовых пирамид. От обмена валюты тоже пока лучше воздержаться. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется не предпринимать важных инициатив в карьере, прежде чем вы их обсудите с членами семьи. В случае возникновения разногласий (что весьма возможно), лучше пока ничего важного не предпринимать. Во второй половине дня и вечером нежелательно вести переговоры о долгосрочном сотрудничестве и подписывать соответствующие документы.

Водолей

Информация, которая сегодня будет поступать Водолеям, может оказаться по большей части ложной. При деловом сотрудничестве старайтесь строже контролировать исполнение обязательств. Именно из-за необязательности у вас могут быть наибольшие потери. О новых деловых связях сейчас лучше забыть.

Рыбы ‌‌

Сегодня основная задача Рыб состоит в сохранении имеющихся у вас финансовых и материальных ресурсов. А это будет непросто, учитывая нарастающую тенденцию к убыткам, техническим сбоям и поломкам. Воздержитесь от крупных покупок, совершаемых под руководством эмоционального импульса.