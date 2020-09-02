4 фразы родителей, которые заставляют детей не слушаться

Большинство родителей, пытаясь успокоить ребенка и добиться от него внимания, используют стандартные фразы.

При этом они сопровождаются повышенным тоном, угрозами и грозным взглядом. Однако эти фразы не успокаивают ребенка, и даже наоборот, еще больше его раззадоривают. В статье можно узнать, какие четыре фразы не стоит произносить родителям, если они хотят, чтобы их слушались дети.

«Прекрати!»

Бросаться едой, бегать, плакать, и так далее — все эти грозные «прекрати» никак не соотносятся с воспитанием. Основной принцип в воспитании ребенка заключается в понимании его чувств, а эта фраза напрочь игнорирует его эмоции. Кроме того, простой запрет без разбирательств не сделает ребенку лучше.

Ребенок делает все на простых инстинктах, и в данном случае он хочет, чтобы его просто услышали. Поэтому он продолжает истерику и бросается в слезы. Но вместо диалога родители либо равнодушны, либо переходят на угрожающий тон, что делает все еще хуже.

Следует уделить чуть больше внимания поведению ребенка и узнать, что стало причиной его плохого поведения. Во время диалога с ребенком проблема уйдет сама собой.

«Бегом!»

Чистить зубы, ложиться спать, делать уроки — добавляя ко всему приказной тон и указания, что это надо делать «бегом», родители настраивают таким образом ребенка против себя. Обычно после приказов, дети начинают специально замедлять все процессы.

Это происходит из-за того, что в какой-то момент взрослые начинают произносить командные фразы на автомате, а ребенок спустя время привыкает упрямиться в ответ на них. Это становиться чем-то нормальным.

Для того чтобы ребенок выполнял просьбы и поручения, нужно прибегнуть к хитрому методу из психологии — дать выбор без возможности выбора. Например, «Ты заправишь кровать сейчас или после того, как почистишь зубы?» — он выполнит оба поручения, но уже без сопротивления и возмущения.

«Не реви!»

Никогда еще в истории не происходило так, чтобы ребенок после этой фразы прекращал плакать, но родители по-прежнему используют ее. Дети не умеют выражать свои эмоции через слова, поэтому делают это, как могут, а родители такой фразой запрещают единственный доступный ребенку способ.

Прежде чем произносить эти слова, стоит перенести ситуацию на себя и почувствовать, что кто-то вам запретил испытывать эмоции — то же самое чувствуют дети. Поэтому важная задача родителей — показать, что в проявлении эмоций нет ничего ужасного.

Чтобы успокоить ребенка, стоит прежде всего присесть на корточки, чтобы он видел ваши глаза. После нужно спокойно расспросить его, почему он плачет и попытаться решить эту проблему.

«Нельзя!»

Данная фраза работает для ребенка как триггер к призыву, что нужно начинать добиваться своего. Он начинает атаковать родителей требованиями, вопросами и прочими возмущениями. В итоге дети совершенно перестают слышать и родителей, и все это превращается в истерику.

Хотите, чтобы ребенок остановился? Следует проявить фантазию и уделить проблеме чуть больше времени. Любую претензию можно перевести в игру, увлекшись которой, малыш забудет о своем упрямстве.

Стоит помнить, что воспитание детей — это также большая работа родителей над собой. Может быть молниеносного эффекта в улучшении поведения ребенка от этих советов вы не заметите. Однако в долгосрочной перспективе родители увидят, что ребенок стал прислушиваться к их словам.