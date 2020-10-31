Почему святые предостерегали людей от ангелов

Ангел —бестелесный дух, сотворенный Богом, вестник, который приходит к людям и возвещает волю Творца.
Присутствием ангелов наполнено Священное Писание. Ветхозаветный патриарх Иаков в своем видении наблюдал пламенного Херувима с огненным мечом, стоящего у врат рая. Двое ангелов выводили Лота с семьей из проклятого Содома, ангел Господень помогал Иисусу Навину завоевать обещанную евреям землю; ангел помогал спастись трем плененным отрокам, которых вавилоняне бросили в раскаленную печь; ангел спас пророка Даниила, которого отдали на съедение голодным львам.
В Евангелии Вестник Бога возвещает Захарии о том, что от него родится пророк Иоанн, Архангел является юной Деве Марии и доносит до нее намерения Бога, он же является во сне Иосифу-Обручнику. Ангелы служат Христу во время его земной жизни, освобождают из заточения апостола Петра, один из них является Корнилию, указывая, что тому следует учиться у Петра.
Ангелов видели известные православные святые, например, Паисий-Святогорец. Ангел исцелял раны мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия и Аполлона, которые после бичеваний были заперты в темнице (начало IV века); ангел под видом схимника передал святому Пахомию-пустыннику монашеский устав.
Кроме этого, согласно представлениям православных богословов, христианина всю жизнь сопровождают два ангела, один из которых дается ему в качестве Хранителя в момент крещения.
Православным людям следует помнить, что ангелы бывают разными: одни верно служат Богу-Творцу, другие – отпали от него и стали приспешниками зла. Они невидимо обитают вокруг нас и искушают людей, пытаясь заставить их впасть в грех. Чтобы обмануть доверчивых простаков, духи зла принимают вид Божьих ангелов и вводят этим людей в заблуждение. Об этом говорил апостол Павел: «…сам сатана принимает вид Ангела света» (2Кор. 11:14).
Поэтому православные святые предостерегали неокрепших в вере людей от желания видеть ангелов, указывая, что явление ангела обычному мирянину или неокрепшему в вере монаху – вещь опасная, видение может соблазнить и даже погубить человека.
Есть даже предание, в котором рассказывается о монахе, который каждую ночь усиленно молился. И вот, явился ему ангел и стал беседовать с ним каждую ночь. Монах сначала обрадовался, пока не понял, что разговаривая с ангелом, он перестал молиться Богу.
Епископ Игнатий Брянчанинов, живший в XIX веке, предостерегал людей от подобных духовных опытов и указывал, что даже святой Симеон Столпник был обманут бесом, который явился ему в виде ангела на колеснице, а значит, мирянина бесу обмануть гораздо проще. Епископ писал, что единственный способ спастись – это вести подвижнический образ жизни, молиться, бороться с грехами и делать добро.
Святой Иоанн Кассиан Римлянин (IV век) рассказывал о случаях, когда один из палестинских монахов, соблазненный бесом в личине ангела, покончил с собой, а второй – пытался принести в жертву своего сына, чтобы «стать как Авраам».
Следует помнить, что бесы, так же как и ангелы, могут «предсказывать» будущее, навязываться неопытным людям, наделяя их некими ложными «дарами» прозорливости или способности исцелять, нашептывать на ухо, привлекая внимание. От этого можно избавиться только крестным знамением и молитвой, а если подобное не проходит, то следует обратиться к священнику за советом.
В Киево-Печерской Лавре известен случай, когда юный монах, увидев пред собой ангела, поклонился ему и таким образом впал в зависимость от беса, притворившегося ангелом. Он пообещал монаху, что сам будет молиться от его имени, а у монашка вдруг открылся «дар» ясновидения. Однако братья вскоре заметили, что монашек бросил читать Евангелие, изучает только Ветхий Завет и совсем не молится. Опытные иноки поняли, что юноша впал в прелесть, и изгнали беса молитвами. А монах покаялся и снова принялся за молитву.
РПЦ его знает, как Никиту Завторника, епископа Новгородского.
Чтобы не стать жертвой обмана лукавого духа, следует помнить несколько правил.
Известно, что при появлении ангелов, человек испытывает чувство ужаса. И Божьи ангелы первым делом успокаивают человека. «Не бойся!» – говорит Архангел Гавриил испугавшейся Деве Марии. Захарию ангел тоже уговаривает не бояться. Злой же дух наоборот, постарается увеличить волнение человека, наслаждаясь эффектом.
Известный американский проповедник Серафим Роуз в книге «Душа после смерти» рекомендует сразу же осенять себя крестным знамением, а если остается сомнение, следует попросить перекреститься и явившегося вам ангела.
Нельзя поклоняться ангелам, особенно если они просят об этом, ведь даже Господень ангел – только служебный дух, а христиане поклоняются Богу, но не ангелам. Проповедник о. Даниил Сысоев говорил, что ангелу можно лишь слегка поклониться в знак почтения.
Святой Антоний Великий, который не понаслышке знал о борьбе с демонами, рекомендовал при встрече с ангелом ни в коем случае не пугаться, взять себя в руки и спросить духа о том, кто он и откуда явился. Если видение от Бога, то ангел Господень или явившийся святой успокоят человека, и страх обернется радостью, а если видение от дьявола, то бес, видя бесстрашие человека, сам устрашится.
В общем, христианину следует с осторожностью относиться к видениям и помнить, что каждый из нас увидит ангелов в конце жизни – они будут сопровождать наши души в мытарствах и защищать от духов тьмы.