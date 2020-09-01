Почему троечники успешнее отличников

«Учись хорошо, старайся в школе, получай пятерки – будешь устроен в жизни, найдешь хорошую работу» – довольно распространенное послание, которое получают будущие первоклассники от родителей и других взрослых.

Однако, если мы оглянемся вокруг, то можем обнаружить, что далеко не все успешные люди хорошо учились в школе и интересная и высокооплачиваемая работа есть не только у тех, кто учился на пятерки и окончил престижное учебное заведение. Почему так происходит?

Во-первых, ориентация на оценку, а не на знание. Если ребенка учат «получать пятерки», то он и продолжает тянуться к тому, что поставит оценку, кто скажет, что хорошо и что плохо. А во взрослой жизни так не получается – нужно уметь быть в процессе, а не только работать на результат. Вот и рушится у такого бывшего отличника картина мира, возникает ощущение, сложно работать и адаптироваться к неизвестной реальности. Результатом может стать потеря интереса к работе, сфере деятельности.

Во-вторых, отличные знания – не залог успеха. Зачастую работодателям нужно другое: умение налаживать отношения, уживаться в коллективе, выполнять приказ. Кому-то вообще откровенно не нужны «самые умные», а достаточно хороших исполнительных середнячков. А если речь идет о собственных проектах – там так же понадобится что-то еще, кроме высокого уровня экспертности.

В-третьих, перфекционизм, синдром отличника и другие комплексы, идущие из школы, неумение справляться с неудачей, желание быть всегда лучшим – плохие попутчики во взрослой жизни. Победителем оказаться может как раз тот, кто умеет продолжать пытаться, вставать после поражения, искать помощи, наставничества.

Значит ли это, что ребенка не нужно мотивировать к отличной учебе? Правильным будет мотивировать ребенка к учебе вообще, к получению интереса от соприкосновения со знаниями. Но оценка не должна быть культом в семье. И если в каком-то предмете существуют трудности, лучше сделать акцент на тот, где есть интерес и возможности для развития – вполне возможно, именно эти знания «выстрелят» в будущей профессии.

Диана Сабитова