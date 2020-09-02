Флиртуем и разгадываем послания — гороскоп на 3 сентября

15-16 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Рыбах поддерживают гармонию и стабильность, не дают выйти за рамки дозволенного.

Будут уравновешены эмоциональная и интеллектуальная сферы. Удастся уложиться в правила, сроки или в схему чужих ожиданий. День хорош для интимных встреч, домашних посиделок, мирных переговоров, для традиционных ненавязчивых жестов внимания, заботы и сочувствия. Можно углубиться в уже начатое исследование: богатая история вопроса даст полезные подсказки. Благодаря им, удастся заметить неочевидные мелочи, подтвердить догадки, распутать узел формальностей, расшифровать смысл речи или текста.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше исходить из обстановки и окружающей атмосферы. День не располагает к суете. Его главным событием может стать случайный разговор, тайная встреча, приватная переписка или деталь, которую надо проверить. Мотив для общения дадут остаточные сомнения, слухи, завуалированные бюрократические нюансы. Уместна уединенная кабинетная работа. Не помешает внимательность в приеме лекарств.

Телец

Сегодня контуры прошлого и будущего станут для Тельцов четче. Если вы в сомнениях, то в течение суток получите надежный ориентир. Что-то освежит вашу память или подтвердит догадку. Вам может помочь старая схема дружеских или профессиональных связей, привычный способ работы с документами или информацией. Полезные намеки поступят из зарубежных инстанций или от друзей, находящихся далеко от вас.

Близнецы

Сегодня внимания Близнецов ждут мелочи: намеки, переливы чувств, скрытые детали. Опыт в распознавании неочевидного будет признаком вашего профессионализма. Стоит проверять планы, расчеты, рецепты, инструкции, письма перед отправкой, внимательно читать мелкий шрифт. Может требоваться визит в инстанцию старого типа, работа с документом старого образца, встреча с бывшим начальником или коллегой.

Рак ‌‌

Ракам день поможет провести переговоры и навести резкость на туманную картину. Что-то убедит вас в правильности ваших убеждений, верности расчетов, укажет вам на границы ваших знаний, чувств или прав. Также, день напомнит про общие ценности и принципы, которые еще в силе. Возможно, их до сих пор придерживаются ваши партнеры, враги, авторитетные для вас лица или те страны, куда вы хотите поехать.

Лев ‌‌

Сегодня Львов манит все, что остается за кулисами, не поддается анализу и формальной логике. Звезды советуют избегать погружения в мистику и намекают, что у любой тайны есть объяснение, если вооружиться дотошностью и четкой схемой проверки. Не стоит обходить вниманием расплывчатые формулировки в инструкциях, погрешности в планах и мелкие небрежности в расчетах (особенно, платежных и медицинских).

Дева ‌‌

Сегодня Дев окружает туман, рассеять который поможет луч разума. Может выручить наблюдательность, специальное образование, общая эрудиция. В областях, где вы слабы (например, в сфере тонких эмоций) вас поддержат друзья или обстоятельства. Останется надежда разговорить стеснительного или скрытного собеседника. Но что-то останется секретом - например, истинный мотив чужого молчания или отсутствия.

Весы ‌‌

Сегодня Весы легко справятся с оставшейся бытовой задачей или профессиональной обязанностью. Помощь может прийти от членов семьи, земляков. К вам будут вовремя стекаться полезные сведения по тайным каналам. Успешно пройдут плановые лечебные процедуры. Затруднения вероятнее у тех Весов, которые не смогли найти с окружением эмоциональный контакт, не успели вызвать доверие и симпатию у нужных людей.

Скорпион

Скорпионам этот день дает душевную стабильность. Также, ситуация укрепляет вас в сознании собственной правоты, подтверждает ваши претензии на признание, уважение, на какие-то важные права, награды или льготы. Вплоть до ночи у вас есть неотъемлемое право на отдых, романтику и любимые спокойные занятия. Звезды советуют пользоваться передышкой, так как уже завтра вы будете вновь вовлечены в суету.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше взять курс на мир и лад в доме, а также на полный или преимущественный покой. Звезды рекомендуют отложить до завтра любые активные начинания: спешка в знакомом деле не повысит имеющихся результатов, а новая инициатива неминуемо упрется в тупик. В эти сутки легко поладить с домочадцами, можно уладить имущественный или финансовый вопрос, но для успеха важно прояснять детали.

Козерог

День не сулит Козерогам сюрпризов, позволяет остаться в расслабленном состоянии или сконцентрироваться на заманчивой теме. Это подходящее время для продолжения уединенного исследования, частной переписки: войдя в нужный эмоциональный или информационный поток, вы сможете благополучно пребывать в нем до ночи. Мирную фазу отношений хорошо использовать для интимной встречи, доверительного разговора.

Водолей

Сегодня у Водолеев полоса пассивности. В некоторых отношениях, она будет вам полезна: поможет в покое обдумать детали ситуации, окунуться в прошлое. К фазе покоя может прилагаться впечатлительность, мнительность, лень, рассеянность, повышенный аппетит, цепочка прихотей. Стоит мягче отнестись к себе и близким, пойти на разумные поблажки. Можно купить или приготовить забытое традиционное лакомство.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды идут навстречу надеждам Рыб в сфере отношений. Можно продлить интересный диалог, красивое свидание, важную консультацию, ответственные переговоры. Инициатива не у вас, но вы можете тонко направить беседу в нужное русло. Не беда, если порой будут ложно поняты ваши чувства: взаимопонимание сохранится благодаря единству взглядов, сходству статусов или наличию общих незакрытых планов.