Ищите точки соприкосновения — любовный гороскоп на 3 сентября

Больше разговаривайте и пытайтесь услышать и понять партнера.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам в этот день проявить мудрость и довериться решению второй половинки. Если вы дадите понять партнеру, что он принял важное для вас обоих решение, это сблизит вас еще сильнее. Одинокие Овны горят желанием покорять сердца представителей противоположного пола.

Телец

Не исключено, что сегодня ваше поведение будет максимально соответствовать ожиданиям любимого человека. Это даст повод второй половинке считать вас идеальным партнером, против чего вы, разумеется, возражать не станете. Одиноких Тельцов ждет трогательный подарок.

Близнецы

Если в этот день вы почувствуете непреодолимую тягу к флирту на стороне, постарайтесь не переступить грань допустимого. Иначе вы можете столкнуться с непредсказуемыми последствиями. Одинокие Близнецы остановятся на одной симпатичной кандидатуре.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам в этот день забыть о глобальных проблемах и посвятить досуг спокойному, домашнему времяпровождению. Вкусный ужин и ваша забота настроят любимого человека на мирный лад. Если вы пока одиноки, постарайтесь усмирить разыгравшееся воображение.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут вас к желанию независимости. Тем не менее, не стоит злоупотреблять терпением партнера, иначе в роли свободного человека окажется он. Одиноким Львам в этот день позволены любые прихоти, поклонники будут рады исполнить все до единого.

Дева ‌‌

Текущее положение планет говорит, что ваши отношения нормализуются, если вы забудете на время о своих разногласиях и займетесь совместной деятельностью. Это поможет вам сблизиться и понять запросы друг друга. Одинокие Девы получат щедрую порцию комплиментов и признаний.

Весы ‌‌

Для того, чтобы ваша вторая половинка не пошла искать утешения на стороне, звезды советуют Весам опередить события и окружить партнера заботой и любовью. Если вы пока одиноки, неожиданное признание в чувствах со стороны давно симпатичного вам человека принесет бурю приятных эмоций.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не иметь секретов от любимого человека. Прочность ваших отношений позволяет откровенно рассказать о пережитом ранее жизненном опыте. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь воздержаться от преждевременных оценок.

Стрелец

Если сегодня вам придется отказать любимому человеку в его просьбе, постарайтесь сделать это максимально тактично и пообещайте, что выполните желание в скором будущем. Одинокие Стрельцы порадуются возможности попасть в общество, где можно завести перспективное знакомство.

Козерог

Астрологические влияния этого дня склоняют Козерогов к сдержанности в проявлении чувств. Впрочем, это не мешает им проявлять максимум заботы о любимом человеке, что он оценит в полной мере. Если вы пока одиноки, проявите смелость и пригласите потенциального партнера на романтическое свидание.

Водолей

Не исключено, что степень непонимания между вами несколько преувеличена. Возможно, у вас и любимого человека схожие мнения, но разные формулировки. Одинокие Водолеи могут получить щедрый подарок от судьбы, если не откажутся расширить круг знакомых.

Рыбы ‌‌

Постарайтесь обойтись без критики и сделать конструктивные выводы из того, что сегодня вам расскажет любимый человек. Иначе доверие между вами может сильно пошатнуться. Одиноким Рыбам звезды рекомендуют развивать в себе навыки общения с противоположным полом.