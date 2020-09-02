Берегите репутацию — финансовый гороскоп на 3 сентября

Соблюдайте правила и нормы при выполнении работы, иначе это отразится на вашей зарплате.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов не лучший день для партнерского бизнеса. Переговоры о сотрудничестве могут потерпеть провал. Также с осложнениями пойдут дела у тех, кто работает в сфере услуг. Но не все и не для всех так плохо. Руководители фирм и ведущие менеджеры смогут проявить свои управленческие таланты и добиться роста эффективности. Это хороший день для оптимизации расходов.

Телец

Если Тельцам приходится заниматься в основном рутинной работой, то основная задача этого дня сводится к недопущению помех, которые могли бы отвлечь вас от работы. В связи с этим рекомендуется сократить поток новостной информации, не относящейся напрямую к вашим делам. Прислушивайтесь к тому, что предлагают ваши партнеры.

Близнецы

Это прекрасный день для тех Близнецов, кто наделен талантом технического творчества, любит заниматься изобретательской, рационализаторской и инженерной деятельностью. Склонность автоматизировать ручной труд, заменяя его техникой и механизмами, будет успешно реализована. Также это благоприятный день для тех, кто занят физическим трудом.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков не лучший день для начинаний и инициативного поведения. Постарайтесь воздерживаться от тех дел, которые сегодня необходимо довести до завершения. Вместе с тем, работники сферы услуг смогут увеличить доходы за счет притока клиентов. Отношения с начальством складываются доброжелательные.

Лев ‌‌

Сегодня Львам будет сложнее договариваться с окружающими о сотрудничестве. Те люди, в контактах с которыми вы заинтересованы, могут уклониться от сотрудничества с вами. Кроме того, в этот день вам труднее будет находить интересующую вас информацию. Однако это хорошее время для тех, кто работает на дому, удаленно.

Дева ‌‌

В этот день ускоряется товарно-денежный оборот у Дев, специализирующихся на торговле и оказании транспортных услуг. Рекомендуется делать оптовые закупки товара с целью перепродажи – вам удастся закупить наиболее востребованный товар и быстро окупить понесенные расходы. Вместе с тем не торопитесь инвестировать в коллективные проекты.

Весы ‌

Сегодня у Весов могут возникнуть трения с начальством. Вам могут напомнить о необходимости выполнять взятые на себя обязательства в случае, если вы допускаете отставание от графика. Сейчас вы можете добиться успеха главным образом за счет интенсификации труда. Возрастает доходность от деятельности, связанной с недвижимостью.

Скорпион

Соблюдение правил и норм закона при выполнении работы – это не прихоть, а жесткая необходимость для Скорпионов в этот день. Дело в том, что сегодня вам могут устроить проверку. Берегите свою репутацию, дорожите своим честным именем – это ни за какие деньги не купишь. Также это хорошее время для тех, кто проходит стажировку под руководством наставников.

Стрелец

Сегодняшний день у Стрельцов нельзя назвать спокойным и стабильным. Если ваша деятельность имеет отношение к финансовым операциям, то будьте предельно аккуратными и осмотрительными. Велика вероятность зависания банковского перевода. Также не исключены технические сбои, аварии. Также это благоприятный день для тех, кто имеет несколько дополнительных источников дохода.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам делать ставку на коллективную деятельность. Если вы являетесь дольщиком в кооперативе или акционерном обществе, то совещание или собрание поможет снять актуальные проблемы и принять совместные решения в ваших личных интересах. Другое позитивное направление – это успешное решение текущих вопросов.

Водолей

Один из лучших дней для Водолеев, занимающих руководящую должность. В течение всего дня вам может поступать ценная информация, благодаря которой вы сможете получить правильное представление о сложившейся ситуации. Рекламные мероприятия, которые вы проведете, обязательно дадут быстрый положительный резонанс.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб может вырасти доходность от видов деятельности, имеющих отношение к недвижимости. Преуспевают риелторы, дизайнеры по интерьеру, коммунальщики и строители. Также это хорошее время для маркетинговых исследований рынка с целью поиска более выгодных вариантов для расширения географии бизнеса. Воздержитесь от операций по обмену валюты.