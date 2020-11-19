Почему монахи Афона не оставляют усопших в могилах дольше 3 лет

Религиозные обряды – дело далеко не всегда понятное для мирянина. В каждой религии существует множество традиций и обычаев, а за их соблюдением ведется строгий контроль.

Немало таких обрядов и в христианском мире. В частности, можно многое рассказать о монахах Афона, чьим монастырям насчитываются сотни лет, а традиции, кардинально отличающиеся от привычных нам, могут несколько удивить.

Гора Афон, расположенная на севере Восточной Греции, стала домом для тысяч монахов. Здесь расположены 20 православных монастырей, находящихся под юрисдикцией Константинопольского Патриархата, объединенных в «Автономное монашеское государство Святой Горы». Это одно из главный мест, почитаемых православными всего мира.

Но обычаи, которые тщательно соблюдают монахи Афона, отличаются от общепринятых в христианстве. В частности, через три года после похорон монаха Афона его тело принято выкапывать обратно. Зачем?

«Монастырский вестник» объясняет, что афонские монахи не задерживаются в своих могилах надолго. Связано это в том числе с тем, что на горе очень сложно выкопать могилу в силу того, что там наблюдается явный дефицит земли. А долить лопатами твердый камень – дело проблемное.

Умерший монах, по традиции, должен быть похоронен в тот же день. Сорок дней за его душу будут молиться собратья, перебирая бусинки на четках. Одна бусинка – одно прочтенное правило. А через три года могилу раскопают, кости достанут, а по их внешнему виду будут судить о том, насколько хорошо «устроился» усопший монах на том свете. Если от покойного осталось что-то, кроме костей, тело не истлело до конца, значит, душа монаха еще не принята на небе по причине небезгрешности покойного. Как только в могиле остаются только кости, останки бывшего монаха аккуратно изымаются и тщательно промываются в воде, смешанной с вином.

Закончив процедуру омовения, кости усопшего переносятся в специальное хранилище – костницу. Здесь они будут храниться на протяжении долгих-долгих лет. Располагается костница, как правило, вне стен монастыря и внешним видом напоминает часовню. Останки здесь хранятся тоже не совсем обычно. Черепа выстраиваются в ряд на полках, а кости аккуратно укладываются на полу вдоль стен в некое подобие поленниц.

По цвету черепа монахи судят о том, насколько усопший угоден Господу: желтый – почивший монах был праведником; белый – свято чтил все обеты; темный – монах был не безгрешен. Если он темно-зеленого цвета и смрадный по запаху, это свидетельствует о печальной участи души усопшего и его смертных грехах. Тогда кости вновь захоранивают и начинаю усердно молиться, пока кости не станут белыми. Говорят, что темные черепа у монахов Афона встречаются крайне редко. А освободившаяся могила ждет своего следующего монаха.