Антрополог: «Только «проблемных» людей тянет к эзотерике»

Парапсихолог Сергей Ланг и социальный антрополог Никита Петров объяснили в рамках разговора с журналистами, почему спрос на разнообразные магические ритуалы сохраняется среди граждан России.

Сергей Ланг заметил, что мошенников на этом рынке хватает, однако настоящие «специалисты», которые работают годами, дорожат своей репутацией и, по мнению специалиста, действительно помогают людям. Парапсихолог в беседе с Радио Sputnik уточнил, что иногда ритуалы и обряды не работают, однако промахи бывают в каждой профессии.

Кандидат филологических наук, фольклорист и социальный антрополог Никита Петров в свою очередь заметил, что у людей появляется интерес к сверхъестественному, когда у них возникают какие-то сложности. Граждане хотят наладить реальность вокруг, а если простые решения не помогают, то они обращаются к «посредникам». Некоторые чаще посещают церковь, другие – ходят к колдунам. Ученый также убежден, что тяга к «волшебству» чаще бывает у тех, кто не привык рассчитывать на себя.