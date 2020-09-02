Астролог: «Американцы свергнут Дональда Трампа»

Выборы в Белорусси можно считать состоявшимися. Оппозиция продолжает митинговать, но протесты начинают уже сходить на нет.

Ранее астролог Вивасван предсказал беспорядки и ситуацию в Белоруссии в деталях.

Звезды видят все, главное правильно трактовать их замысел, говорит Вивасван. В очередном прогнозе он рассказал, что случится в США в ближайшее время. Прогноз получился для поклонников творчества действующего президента США не утешительным.

Дональда Трампа ждут самые сложные времена в его жизни. Все планетные силы активировали у него 12-й дом, это дом потерь. Туда заходят Меркурий и теневая планета Раху. Это говорит о потерях младших и возможных потерях всего. Как мы видим в этом году Дональд Трамп лишился своего младшего брата. Меркурий как раз символизирует младших, и он находится в доме потерь. Для президента младшими являются также и его подданные, и Меркурий тут же указывает на то, что есть возможность потерять также и их.

Помимо всего гороскоп Дональда Трампа усиливается тем, что Марс заходит в 8-й дом, дом смерти. При этом главная планета президента США — это Марс, потому что в момент рождения Марс зашел в первый дом, дом тела и здоровья. И сейчас планета Марс из дома здоровья заходит в дом смерти, это говорит о том, что есть очень большой риск физического покушения на президента США. Мы видим, что нынешний хозяин Белого дома ничего и никого не боится и успел победить достаточное количество врагов за свою карьеру, но с таким положением планет надо быть максимально спокойным и пребывать в постоянной медитации, чтобы гармонизировать свою реальность.

Также есть еще одна интересная особенность гороскопа — это то, что у Трампа сейчас проходит третий период Саде Сати. Это один из жизненно важных периодов, когда человек должен встать на путь света и веры. Очень часто во время третьего периода Саде Сати человек теряет свою жизнь. Есть и позитивные тенденции, которые указывают, что Трамп может выиграть грядущие выборы — это теневая планета Кету, которая заходит в дом врагов.

Данное сочетание показывает, что все враги могут быть побеждены и силы и потенциал для этого есть. Если собрать весь пазл вместе, то можно сказать, что Дональд Трамп имеет все возможности для победы в выборах и при этом как только он победит, его тут же начнут свергать силовыми и революционными способами. Для нас же с вами главное, чтобы действующий президент сохранил здоровье и чтобы все было хорошо. Победа в выборах это важно, но жизнь еще важнее. Что выберет Дональд Трамп пока не ясно, но он явно настроен решительно и готов как истинный воин завершить свой путь на поле брани.