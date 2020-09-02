Психолог: «40 лет – разный для мужчин и женщин возраст»

40 лет – для многих эта цифра является чем-то вроде экватора, разделяющего юность и зрелость.

Так получается, потому что примерно к этому возрасту человек уже может подвести некие итоги как своей профессиональной, так и личной жизни. Примерно в этот же период люди, оглянувшись на предыдущий путь, принимают решение – начать все с чистого листа, если то, что уже построено, не удовлетворяет.

Однако, отношение к мужчинам после 40 и к женщинам все же разнится. Особенно, когда речь идет о возможности брака. Мужчина, как будто бы еще отличный и перспективный жених, а женщина зачастую воспринимается как та, которая должна «хвататься за любое предложение», не упускать шанс – а то больше не предложат.

С чем это может быть связано? В первую очередь, с репродуктивной функцией. Несмотря на то, что современная медицина позволяет выносить и родить ребенка и в 45, и даже в 50 лет, это история пока что воспринимается скорее, как исключение из правил. Плюс некоторые генетические заболевания могут проявляться именно при поздней беременности.

Кроме того, бытовая нагрузка в семье зачастую неравномерна. Да, ситуация имеет тенденцию к изменению, но все еще довольно часто дети и быт в семье на женских плечах, а на мужчине – только работа. В результате, к 40 годам он – состоявшийся профессионал, а она – домохозяйка с отсутствующей или не очень интересной карьерой.

Такое неравномерное распределение обязанностей забирает силы и время и, как это не печально, достаточно большое количество женщин просто «забивает» на себя. А к 40 годам результат такого отношения к себе становится очевиден – тело болеет, появляется лишний вес, морщины. А красота – это тот параметр, по которому женщину оценивают на «рынке невест». Мужчина может быть не слишком хорош собой и спортивен, ему это простят, был бы умен и имел достаток. А на женщин это не распространяется.

Будет ли ситуация меняться в будущем? Скорее всего да, причем каждый может внести в ее изменения свой вклад. Например, начав заботиться о себе и близком человеке, поддерживая новые начинания и делясь позитивным опытом изменений.

Диана Сабитова