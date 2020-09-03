Подходит ли мне мое имя: считаем вместе с нумерологом

Чтобы узнать, подходит ли вам ваше имя и как оно влияет на вашу судьбу, достаточно за минуту посчитать два важных числа. Нумеролог Дарья Колегова о том, как посчитать и растолковать самые важные цифры в нашей жизни.
Сначала определим число имени и его значение. Для этого смотрим табличку и сопоставляем буквы своего имени цифрам. Например, имя Ольга: 7, 4, 3, 4, 1.
Затем доводим до простого числа. 7 + 4 + 3 + 4 + 1 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1.
И смотрим расшифровку ниже.
1 — число цели. Проявляется через агрессию и амбиции.
2 — число двух противоположностей: равновесия и контраста.
3 — число объединяет талант и веселый характер, дипломатичность и интуицию.
4 — число устойчивости, прочности, консерватизма.
5 — число людей риска, непредсказуемых, любящих путешествия и проверяющих все на своем опыте.
6 — число надежности, уверенности и стабильности.
7 — число тайн, знаний и изучения всего неизведанного.
8 — число материального успеха, надежности и перспектив.
9 — говорит о сильной личности с интеллектом, способной к постоянному развитию.
Знаете, как простой расчет поможет выбрать себе жилье, которое принесет только радость?
Итак, считаем число судьбы по дате рождения. Например, родились вы 10.12.1991. Складываем все числа до простого: 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24 = 2 + 4 = 6
И смотрим результат:
1 — число могущества и честолюбия. Человек идет прямым путем, любит прогресс. Должен избегать эгоизма. Полон энергии, но нужно сторониться рискованных ситуаций.
2 — равновесие и мягкость в характере. Рассудителен и может приспособиться к любой ситуации. Успех принесет работа в паре или коллективе.
3 — острая интуиция, легкое отношение к жизни. Нетерпелив и ищет легкие пути по жизни. Талантлив и разносторонне развит. Любит науку и искусство.
4 — уравновешенный и трудолюбивый человек. Не любит риски, избегает опасности. Предпочитает честность. Легко придет на помощь даже в самых жутких ситуациях.
5 — человек, склонный к авантюрам и всему необычному. Любит путешествия и легко учит иностранные языки. Не может без перемен и философских размышлений.
6 — честность, откровение и надежность сопровождают обладателя. Создает самого себя постоянным самообразованием, излучает позитив и стремится завоевать доверие окружающих.
7 — поэтическая натура с сильной интуицией и богатой фантазией. Часто к таким людям приходит вдохновение, и они обязаны побыть одни. Отлично понимают и чувствуют людей.
8 — прирожденные предприниматели, идущие только вперед. Сильная воля и характер. Не могут без дела: заканчивая одно, начинают другое.
9 — люди искусства, которые не сразу могут найти свой путь. Но успех будет только тогда, когда найдут свое призвание. Чтобы быть успешными, им нужно убирать гордость и быть более открытыми к другим людям.
Ранее мы уже рассказывали, как цифры, что нас окружают, меняют все вокруг. Попробуйте посчитать еще кое-что интересное:
Теперь сравните число имени и число судьбы. Если числа совпали, то это идеально! Вы живете в гармонии и легкости, находите баланс во всех сферах.
Если число имени меньше числа судьбы, то вы живете больше тем, что вложили в вас родители и весь род! Тем, что было заложено при рождении. Вы более консервативны. Если хотите реализовать себя и стать самостоятельнее, придется решиться на поиски своего личного пути. Ну а если число имени больше числа судьбы, это означает, что вы всегда стремитесь к большему. Жить лучше, чем живете сейчас или лучше, чем ваши родители. И это круто, потому что это выход из зоны комфорта, а значит стремление к росту!