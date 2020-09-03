Подходит ли мне мое имя: считаем вместе с нумерологом

Чтобы узнать, подходит ли вам ваше имя и как оно влияет на вашу судьбу, достаточно за минуту посчитать два важных числа. Нумеролог Дарья Колегова о том, как посчитать и растолковать самые важные цифры в нашей жизни.

Как узнать, подходит ли нам имя

Сначала определим число имени и его значение. Для этого смотрим табличку и сопоставляем буквы своего имени цифрам. Например, имя Ольга: 7, 4, 3, 4, 1.

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Затем доводим до простого числа. 7 + 4 + 3 + 4 + 1 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1.

И смотрим расшифровку ниже.

1 — число цели. Проявляется через агрессию и амбиции.

2 — число двух противоположностей: равновесия и контраста.

3 — число объединяет талант и веселый характер, дипломатичность и интуицию.

4 — число устойчивости, прочности, консерватизма.

5 — число людей риска, непредсказуемых, любящих путешествия и проверяющих все на своем опыте.

6 — число надежности, уверенности и стабильности.

7 — число тайн, знаний и изучения всего неизведанного.

8 — число материального успеха, надежности и перспектив.

9 — говорит о сильной личности с интеллектом, способной к постоянному развитию.

Знаете, как простой расчет поможет выбрать себе жилье, которое принесет только радость?

Как посчитать свое число судьбы

Итак, считаем число судьбы по дате рождения. Например, родились вы 10.12.1991. Складываем все числа до простого: 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24 = 2 + 4 = 6

И смотрим результат:

1 — число могущества и честолюбия. Человек идет прямым путем, любит прогресс. Должен избегать эгоизма. Полон энергии, но нужно сторониться рискованных ситуаций.

2 — равновесие и мягкость в характере. Рассудителен и может приспособиться к любой ситуации. Успех принесет работа в паре или коллективе.

3 — острая интуиция, легкое отношение к жизни. Нетерпелив и ищет легкие пути по жизни. Талантлив и разносторонне развит. Любит науку и искусство.

4 — уравновешенный и трудолюбивый человек. Не любит риски, избегает опасности. Предпочитает честность. Легко придет на помощь даже в самых жутких ситуациях.

5 — человек, склонный к авантюрам и всему необычному. Любит путешествия и легко учит иностранные языки. Не может без перемен и философских размышлений.

6 — честность, откровение и надежность сопровождают обладателя. Создает самого себя постоянным самообразованием, излучает позитив и стремится завоевать доверие окружающих.

7 — поэтическая натура с сильной интуицией и богатой фантазией. Часто к таким людям приходит вдохновение, и они обязаны побыть одни. Отлично понимают и чувствуют людей.

8 — прирожденные предприниматели, идущие только вперед. Сильная воля и характер. Не могут без дела: заканчивая одно, начинают другое.

9 — люди искусства, которые не сразу могут найти свой путь. Но успех будет только тогда, когда найдут свое призвание. Чтобы быть успешными, им нужно убирать гордость и быть более открытыми к другим людям.

Ранее мы уже рассказывали, как цифры, что нас окружают, меняют все вокруг. Попробуйте посчитать еще кое-что интересное:

Теперь сравните число имени и число судьбы. Если числа совпали, то это идеально! Вы живете в гармонии и легкости, находите баланс во всех сферах.

Если число имени меньше числа судьбы, то вы живете больше тем, что вложили в вас родители и весь род! Тем, что было заложено при рождении. Вы более консервативны. Если хотите реализовать себя и стать самостоятельнее, придется решиться на поиски своего личного пути. Ну а если число имени больше числа судьбы, это означает, что вы всегда стремитесь к большему. Жить лучше, чем живете сейчас или лучше, чем ваши родители. И это круто, потому что это выход из зоны комфорта, а значит стремление к росту!