Таролог назвала виновного в разводе фронтмена Little Big

Нынешний год помимо «года пандемии коронавируса» можно еще назвать «годом разводов звездных пар».

К обширному списку разведенных недавно присоединилась пара Ильи Прусикина и Ирины Смелой. Хотя бывшие супруги раскрыли причины развода, многие не верят в них. И вот почему.

Поскольку супруги не дают никаких комментариев, мы решили обратиться к высшим силам и узнали у таролога Марианны Абравитовой, что стало истинной причиной расставания Ильи Прусикина и его супруги Ирины Смелой, известной под псевдонимом Tatarka.

Таролог Марианна разложила карты, ее гадания подтвердили слух, который активно распространяется в Сети – пара разводится из-за романа внутри группы Little Big. Илья Прусикин завел отношения с вокалисткой группы Софьей Таюрской.

«Что касается Прусикина и Таюрской, то у них действительно есть роман. Но я не вижу, что они поженятся в дальнейшем. Их отношения стали причиной развода Ильи, который назревал давно. Все в этой истории логично», - рассказала таролог.

Марианна Абравитова предсказала, что у Иры Смелой будет еще много новых отношений, из которых она будет уходить сама. Однако в итоге она найдет свое счастье.

Примечательно, что бывшие супруги пытались предотвратить все разговоры по поводу их развода, и действовали на опережение – они опубликовали видеоролик, в котором рассказали о расставании. По словам музыкантов, за долгие годы у них накопилось много претензий друг к другу, которые мешают им быть вместе. Кроме того, постоянные гастроли Прусикина не способствовали здоровым отношения. При этом пара решила, что они сохранят дружеские отношения ради их 3-летнего сына Добрыни.