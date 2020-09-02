Какие знаки постоянно попадают в неприятности

Кому не стоит злоупотреблять удачей, а у кого ее отродясь не было?

Часто выходят сухими из воды

Представители таких знаков зодиака, как Телец, Близнецы, Лев и Водолей очень часто выходят сухими из воды. Тельцы стараются не попадать в сомнительные ситуации, но если уж так случается, то им скорее всего повезет, и на них не выльется негатив. А Близнецы, Львы и Водолеи, хоть и не стараются избегать неприятностей, даже частенько сами ищут приключений, но печальные последствия обходят их стороной. Фортуна любит эти знаки зодиака. Но все же, злоупотреблять своей удачей не стоит, ведь она может и отвернуться от вас.

Полоса черная, полоса белая

У людей, рожденных под этими знаками, как и у всех, в жизни происходит и хорошее, и плохое. Но особенность состоит в том, что происходит все это с определенной периодичностью. Девы, Весы, Козероги и Рыбы могут даже заметить, что череда несчастий происходит, к примеру, всегда в одно и то же время года или даже в определенный месяц. То же самое происходит и с радостными событиями. Беда в том, что когда приближается тяжелый период, они уже начинают себя накручивать, и от этого все становится только хуже. Старайтесь как можно меньше вспоминать события, которые происходили в этот временной отрезок.

Отпугивают от себя беды

Эти люди настолько смелые, решительные и целеустремленные, что никакие беды им не страшны. Речь идет о Скорпионах и Стрельцах. Они привыкли всегда преодолевать даже самые большие трудности, в такие моменты они забывают о своих сомнениях и страхах. Скорпионы и Стрельцы стараются находить плюсы в любой ситуации. Они настолько быстро и эффективно решают возникающие проблемы, что кажется, будто неприятности просто убегают от них. Им под силу справиться с любым несчастьем.

Их преследуют неприятности

Как бы не старались люди, рожденные под этими знаками зодиака, избегать бед и несчастий, они все равно настигают. Порой Овнам и Ракам кажется, что неприятности просто преследуют их. Причем эти неприятности могут быть как совсем незначительными, так и весьма серьезными. Но чаще всего Овны и Раки сами притягивают к себе негатив, они часто думают о плохом, подозревают, что та или иная ситуация обернется крахом и постоянно твердят об этом. Настрой играет очень большую роль в таких делах. Постарайтесь всегда надеяться на лучшее и не расстраиваться по мелочам