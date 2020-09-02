Самые неряшливые знаки зодиака

Для кого бардак в доме — норма, а что не потерпит даже маленькое пятнышко на столе.

12 место

Ощущают гармонию, только когда вокруг царит чистота и порядок Весы. Они не понимают людей, которым комфортно живется в нагромождении хлама. Весы придерживаются мнения, что порядок должен быть везде: и в голове, и на рабочем столе, и дома. Ведь когда у каждой вещи в доме есть свое место, ее очень легко будет найти, и не придется тратить время на бесконечные поиски.

11 место

Всегда поддерживают чистоту и порядок в доме Стрельцы. Стрельцы терпеть не могут пыль, грязь и разбросанные вещи. Они достаточно часто проводят уборку в доме и приобщают к этому занятию остальных членов семьи. Стрельцы тщательно следят и за своим внешним видом. Представителей этого знака зодиака невозможно встретить в мятой одежде.

10 место

Не будут спокойно сидеть на месте, если дома бардак, Овны. Сначала они вытрут пыль, подметут, помоют полы, а уж потом будут отдыхать и расслабляться. Овны очень любят чистоту и стремятся поддерживать ее постоянно. Они привыкли избавляться от ненужных вещей, всегда следят за тем, чтобы ненужный хлам не копился. Овны без сожаления выбрасывают старые вещи.

9 место

В доме у Скорпионов не лежит пыль на подоконниках, раковины блестят, а все вещи стоят на своих местах. А вот на рабочем месте они могут себе позволить устроить творческий беспорядок. Правда, продержится он недолго. Когда работа окончена, они обязательно все расставят по местам. Скорпионы любят порядок и призывают окружающих поддерживать чистоту как дома, так и на работе.

8 место

Еще одни любители порядка- Козероги. Козероги будут чувствовать себя комфортно, если не приходится дышать пылью, и вокруг не разбросаны вещи. Но вот иногда им бывает жаль избавиться от старых вещей. Козерогам очень дороги их воспоминания. Эти вещи не валяются хаотично по всему дому, а аккуратно сложены на своих местах.

7 место

Совсем не хочется тратить свое время на уборку Водолеям. Поэтому они регулярно избавляются от ненужных вещей и вообще чаще всего обустраивают свое жилище в стиле минимализм. Поэтому им не приходится протирать тряпкой каждую статуэточку, и на уборку уходит гораздо меньше времени и сил. Водолеи не устраивают свалку из своего дома.

6 место

Очень любят чистоту люди, рожденные под знаком Льва. Но если есть шанс приобщить к уборке кого-нибудь из окружающих, то они обязательно этим воспользуются. А сами будут руководить процессом. Если уж такой возможности нет, то Львы сами возьмут в руки тряпку, но сидеть в грязи точно не будут. А особенно тщательно они следят за своим внешним видом.

5 место

Существует стереотип, что Девы следят за каждой пылинкой и постоянно бегают с тряпкой в руках. Но это не совсем так. Девы, действительно любят чистоту и следят за своим внешним видом. Но в процессе какой-либо деятельности они устраивают творческий беспорядок, и устраняют его лишь тогда, когда процесс полностью завершен. А сразу же ставить вещь туда, откуда они ее взяли, не будут.

4 место

Не зациклены на чистоте, но и не живут в постоянном беспорядке представители такого знака зодиака, как Близнецы. Близнецы следят за порядком в доме и на рабочем месте, но не до фанатизма. Они могут себе позволить отдохнуть и забыть об уборке, посвятить свое свободное время близким людям или своему хобби.

3 место

Несложно найти пыль и неаккуратно сложенные вещи в доме у Рыб. Они придерживаются мнения, что если следить за каждой пылинкой в доме, то быстро можно сойти с ума, а небольшой беспорядок еще никому не навредил. А на рабочем месте, тем более, можно позволить себе творческий беспорядок. Но, как ни странно, они прекрасно ориентируются в нем.

2 место

Имеют склонность накапливать ненужные вещи представители такого знака зодиака, как Рак. Когда Раки хотят избавиться от хлама, им тут же приходят на ум воспоминания, связанные с той или иной вещью, и избавиться от нее становится жалко. У них может быть чисто дома, но нагромождение вещей создает впечатление беспорядка и хаоса.

1 место

Иногда Тельцы ленятся и не проводят уборку в нужный момент. Они считают, что есть более интересные и полезные занятия, чем возня с тряпками и шваброй. Поэтому по возможности они с удовольствием перекладывают свои обязанности по уборке на кого-нибудь другого. Тельцов точно нельзя отнести к чистоплюям, а вот неряхами некоторые их называют.