Почему нельзя вносить человека в «черный список»

Современные технологии позволяют при помощи нажатия пары кнопок просто «заблокировать» неугодного собеседника.

И многие этой возможностью пользовались хотя бы раз в жизни. Но одно дело, когда мы баним незнакомца с сомнительными предложениями, а другое – когда мы хорошо знаем и давно общаемся с человеком, а потом из-за возникшей ссоры добавляем его в «черный лист».

Что здесь происходит на энергетическом уровне? Данное действие – символический обрыв связи, мы как будто бы выставляем границу – между информацией от этого человека и нами. И если все же осталось много недосказанного с какой-то из сторон, эта информация начинает искать другие выходы: приходить к нам во снах, в эмоциях, мыслях, новые отношения не наступают.

Поэтому, прежде чем кого-то заблокировать, особенно если с этим человеком существовали долгие и эмоционально насыщенные отношения, лучше все прояснить. Сказать обо всех претензиях, своих чувствах и переживаниях, обидах, попросить прощение, если в чем-то виноваты вы.

Самый большой вред наступит в том случае, если инициатор разрыва – вы, и используете функцию «бана» просто потому, что не хочется лишних объяснений, вы боитесь реакции или не хотите быть свидетелем чувств другого человека. «С глаз долой – из сердца вон» здесь не сработает. А за вами еще и повиснет энергетический «должок», ведь человек будет мучиться, не понимать, почему без объяснения причин с ним перестали общаться. «Обратка» может прийти в виде того, что с вами поступят подобным же образом – не дадут объяснений в важной ситуации и просто оборвут связь. Также негативные переживания забаненного, его желание прояснить ситуацию могут быть серьезным энергетическим «крючком», который будет вас соединять еще долгое время.

Если же вы объясняли все причины, а человек просто не понимает, не хочет вас слышать, продолжает названивать и писать – достаточно сообщить о том, почему вы его блокируете и совершить это действие. В этом случае энергетических хвостов не остается.

Диана Сабитова