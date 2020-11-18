Кого на Руси хоронили под полом православных храмов

Традиция погребения внутри храма зародилась вместе с распространением христианства на Руси, однако если изначально такой чести удостаивались лишь избранные, то со временем хоронить при входе в церковь стали представителей разных слоёв населения.

С религиозной точки зрения погребение в храме означает регулярное богослужение над телом усопшего, что ценно в загробной жизни для любого верующего. Исследователи отмечают, что в Средние века помимо святых и мучеников внутри церквей хоронили высших церковных иерархов и князей. При этом использовались как места под полом храма, так и его внутренние пространства.

В XIII-XV веках стала оформляться традиция погребения правителей по правую от входа сторону (вдоль южной и юго-западной стен), что было характерно для больших храмов. В небольших и менее почитаемых церквях у порога, как правило, никого кроме священнослужителей не хоронили, однако с XVI века подобная практика начала меняться.

Погребения частных лиц

Вслед за высшей знатью чести быть погребёнными внутри храма удостоились представители родовой аристократии. Нередко перед смертью они принимали монашеский сан, но вскоре обычай сошёл на нет, что ознаменовало переход к светскому погребению внутри религиозных сооружений.

Начиная с XVIII века, когда Россия отходит от допетровского патриархального уклада, захоронения представителей менее знатных, но состоятельных слоёв населения, при входе в церковь становятся обыкновенным делом. Привилегия касалась не только дворян с их усадебными храмами, но и купцов, располагавших средствами для сооружения церквей, в которых впоследствии меценаты находили успокоение.

В XIX веке даже в значимых святынях начинают хоронить людей, послуживших на благо отечества: в 1813 году в одном из крупнейших храмов Санкт-Петербурга — Казанском соборе — был похоронен Михаил Кутузов, главнокомандующий русскими войсками в Отечественной войне.

Неоднозначность традиции

Если до XVIII века захоронение внутри церкви воспринималось двояко, поскольку таким правом традиционно обладали святые, а также почитавшиеся архиереи и члены правящей династии, то после преобразований Петра I и его преемников подобные погребения частных лиц стали практически повсеместными.

Так или иначе в 1833 году Святейший синод, являвшийся высшим церковным органом, отмечал, что захоранивать в церквях обычных прихожан следует как можно реже, только по «особенному разрешению епархиального архиерея и по самым уважительным причинам, как то: в благодарность создавшему храм своим иждивением, или обеспечившему содержание причта и при том имевшему житие благозаконное и кончину не постыдную».