Проблемы с деньгами неминуемы —финансовый гороскоп на 4 сентября

Сегодня кто-то потеряет больше денег, кто-то — меньше, но защититься от убытков не получится.

Овен ‌‌

Сегодняшний день у Овнов складывается неблагоприятно для несогласованных инициатив. Если вы полагаете, что можете делать все, что пожелаете, не считаясь с мнением членов семьи и деловых партнеров, то это заблуждение. Вместе с тем, день складывается благоприятно для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам более равномерно и рационально распределять свои силы при выполнении текущей работы. Дело в том, что сейчас у вас будет недостаточно энергии, вы можете заболеть от больших физических перегрузок. Вместе с тем, это благоприятный день для творческих видов деятельности, связанных услугами в салонах красоты.

Близнецы

Спокойный рабочий ритм и полное отсутствие всевозможных технических новшеств – вот что необходимо Близнецам сегодня для продуктивной работы. Старайтесь не делать ничего такого, что могло бы увеличить риск технических сбоев. Бизнесменам рекомендуется заниматься укреплением безопасности своего бизнеса.

Рак ‌‌

У Раков этот день может сложиться неоднозначно. Если вашим непосредственным начальником является женщина, то ее поведение может оказаться весьма непоследовательным. Приказы и распоряжения могут сыпаться как из рога изобилия, и, подчас, последующие приказы будут противоречить предыдущим. Не торопитесь исполнять волю начальства, подождите.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день может оказаться нестабильным с точки зрения поступления информации и движения деловых бумаг. Обращаясь в официальные инстанции по поводу сбора справок и документов, вы рискуете столкнуться с бюрократическими проволочками. Вместе с тем, в этот день могут вырасти доходы от интеллектуальных видов деятельности.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не делать ничего такого, что могло бы увеличить риск финансовых и материальных потерь. Желательно не брать и не давать деньги взаймы, поскольку вернуть их впоследствии будет не так просто. В любых делах держите ситуацию под личным контролем. Ваша сила сейчас – в активном интеллекте и умении просчитывать варианты на несколько шагов вперед.

Весы ‌‌

В этот день у Весов могут возникнуть затруднения, связанные с выполнением индивидуальных услуг. Старайтесь проявлять максимум терпения, даже если вам будет казаться, что поведение клиента излишне придирчивое и капризное. Договариваться о сотрудничестве становится труднее. Вместе с тем, в этот день вырастут доходы от неофициальной подработки.

Скорпион

Скорпионам сегодня не следует допускать физических и эмоциональных перегрузок на работе. В этом случае ваше самочувствие может ухудшиться, что приведет к снижению уровня работоспособности. Отношения с коллегами по трудовому коллективу нельзя назвать гармоничными.

Стрелец

Сегодняшний день складывается неблагоприятно для тех Стрельцов, кто работает по свободному графику и сам определяет сроки исполнения той или иной работы. Вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями. Помните, что не следует откладывать выполнение работы на самый последний момент. Двигайтесь к своей цели методично, и тогда все у вас получится.

Козерог

В этот день у Козерогов могут снизиться доходы от видов деятельности, связанных с недвижимостью. Также это не лучший день для поисков помещения под аренду и подписания арендного договора. Если вы работаете в паре с партнером на арендуемом помещении, то между вами могут возникнуть разногласия относительно распределения прибыли.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется никому ничего не обещать. В этот день информационный фон крайне нестабильный и поступающая информация не будет отличаться высокой степени достоверности. Вместе с тем, это хороший день для подписания договора на страхование имущества и проведения финансовых операций.

Рыбы ‌‌

Финансовое положение Рыб сегодня нельзя назвать стабильным. Возможно, вы понесете неожиданные убытки, и в срочном порядке потребуется изыскать наличные деньги в достаточном количестве. Не делайте того, что повышает риск материальных потерь. Вместе с тем, это прекрасное время для развития делового партнерского сотрудничества. Вы найдете варианты для принятия компромиссных решений.