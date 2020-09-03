Поворотный момент — любовный гороскоп на 4 сентября

Сегодня ветер перемен может перевернуть ваши отношения с ног на голову.

Овен ‌‌

Если вы не в силах повлиять на обстоятельства, постарайтесь изменить свое отношение к ним. Звезды подсказывают Овнам, что в сложившейся ситуации немало и позитивного, поэтому не стоит падать духом. Одиноких Овнов ждут развлечения в кругу представителей противоположного пола.

Телец

Возможно, вы готовы на все, чтобы сохранить ныне существующие отношения со второй половинкой. Однако ситуация требует перемен и вашей решительности начать их. Одиноким Тельцам не стоит скупиться на искренние комплименты в адрес нового знакомого.

Близнецы

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Близнецов к воспоминаниям о прежней любви. Впрочем, у вас будет хороший повод понять, что нынешние отношения намного гармоничнее и стабильнее прежних. Если вы пока одиноки, смело разрушьте стереотипы, связанные с романтичными отношениями.

Рак ‌‌

Не исключено, что в этот день вам захочется скрыть свои переживания от второй половинки. Однако любимый человек чутко отнесется к изменениям вашего настроения, и, вероятно, захочет вас утешить. Одиноким Ракам не стоит ждать легких побед, любовь потребует душевных усилий.

Лев ‌‌

Несмотря на нестабильность и эмоциональное напряжение этого дня, Львы уверенно продвигаются к своей цели. Скорее всего, любимый человек оценит вашу уверенность и желание укрепить отношения. Одиноким Львам будет непросто сделать выбор из множества потенциальных партнеров.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что в этот день Девы заметят как изменился любимый человек. Если вы сделаете вывод, что в худшую сторону, сегодня наиболее благоприятное время, чтобы завершить отношения. Одинокие Девы встретят человека, с которым давно не виделись и отнесутся к нему с повышенным вниманием.

Весы ‌‌

Постарайтесь не винить внешние обстоятельства, тем более, вы их не в силах изменить. Текущее положение планет говорит, что вы пересмотрите некоторые взгляды на любовные отношения и этим улучшите ситуацию. Одиноким Весам не стоит слишком доверчиво относиться к обещаниям поклонников.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют отдохнуть от отношений с любимым человеком. Постарайтесь этот день провести в уединении и обдумывании дальнейших действий. Если вы пока не встретили вторую половинку, не стесняйтесь оказывать приятные знаки внимания противоположному полу.

Стрелец

Не исключено, что сегодня Стрельцы будут воспринимать происходящее не вполне адекватно. Постарайтесь воздержаться от важных действий, так как, возможно, вскоре вы вновь обретете способность к здравой оценке. Одиноких Стрельцов ждут важные перемены.

Козерог

Если сегодня вы почувствуете всплеск физической активности и позитивного настроя, постарайтесь использовать это на благо ваших отношений с любимым человеком. Одиноким Козерогам непросто будет выбирать среди множества интересных предложений от потенциальных партнеров.

Водолей

Не исключено, что астрологические влияния этого дня подтолкнут Водолеев к спорам и отстаиванию своей позиции. Постарайтесь сохранить достаточную аргументированность, но не переходите на личности. Если вы пока одиноки, внесите разнообразие в повседневный уклад.

Рыбы ‌‌

Если вы ощутили ветер перемен, постарайтесь не унесись в мечтах слишком далеко. Вам и реальная жизнь покажется сказкой рядом с любимым человеком. Одиноким Рыбам звезды рекомендуют внимательнее присмотреться к встреченным сегодня представителям противоположного пола.