Гороскоп на 4 сентября 2020 года — Рамблер/гороскопы

16-17 лунные сутки. Сегодня импульсивная Луна в Овне затрудняет взвешенные решения и побуждает быстрее сделать ход. Возрастает риск вновь сделать знакомую ошибку или начать в который раз метаться между двумя направлениями, что не прибавит стабильности. Не даст ее и попытка схитрить, ускорить события, обойти правила. Пассивность сегодня вредна, а определенность и спокойствие проблематичны. Ключи к успеху - хороший баланс и быстрая реакция. При этом лучше исключить новые начинания, а также не спешить с окончательным выбором. Вспышку энергии можно направить на тактический маневр или на поиск временной альтернативы.

Овен ‌‌

Сегодня с Овнами в очередной раз сыграют шутку увлеченность и азарт. К большинству представителей знака внезапно вернется боевой дух или тяга к приключениям, при этом у многих Овнов окажется отключена такая важная опция, как осторожность. Вам не помешает отнестись серьезнее к неминуемым последствиям своего порыва: велик риск не рассчитать свои силы или совершить неверный выбор, стоя на распутье.

Телец

Сегодня рискуют импульсивные Тельцы, зависимые от своего партнера, настроения или обстановки. А также Тельцы-«диссиденты», которые втайне ищут короткие обходные пути. Стоит внимательнее выбирать себе компанию для тех или иных маневров: есть риск оказаться в сомнительном обществе, поступить нечестно или незаконно. Если очаг напряжения или обмана у вас за спиной уже есть, опасно его подпитывать.

Близнецы

Близнецов день зовет к активному образу жизни, но не у всех представителей знака для него есть силы и настроение. Если у вас много энергии, вы не будете уверены в том, что верно ее применяете. При опасности, вы вряд ли станете рисковать и геройствовать. Это подходящий момент для разминки в компании друзей, но важно вовремя остановиться. Можно отдать дань нестандарному хобби, спорту, политике.

Рак ‌‌

Раки сегодня могут снова оказаться на распутье, в мельнице чужих игр или своих же противоречивых маневров. День обострит профессиональные, партнерские и правовые споры, кадровую неразбериху или ваши личные тайные метания. Несмотря на остроту момента, звезды советуют держать равновесие и пока отложить выбор: спектр его последствий широк, от забавного приключения и легкого испуга до краха планов.

Лев ‌‌

Львов этот день приглашает к приключению, которое их давно манит. Однако личная ситуация вынудит многих Львов ограничиться прежним планом, мыслить осторожно и прагматично. Момент хорош для рядовых дел, но не для крупных начинаний (например, отправки в долгий путь). День увеличит вашу маневренность и пробивную силу, можно использовать его для короткого броска, для тренировки или мини-командировки.

Дева ‌‌

Девы сегодня в шаге от зоны риска, но имеют полное право в нее не вступать. Если речь не идет об экстренной ситуации, задевающей ваши личные или партнерские интересы, звезды советуют смотреть на чужие приключения со стороны: это будет забавно и поучительно. Но не стоит смотреть на жертв той или иной истории свысока: когда обстоятельства изменятся, вы будете не застрахованы от аналогичных проблем.

Весы ‌‌

Сегодня звезды настоятельно советуют Весам оставаться «над схваткой», не вступать без необходимости в игру, войну или парный танец. Не страшно, если ваше место будет временно пустовать и без вас будут скучать. Проблем станет куда больше, если вы поддадитесь на чужую провокацию или сами проявите инициативу (например, кого-то разыграете). Удачный повод для пребывания в тени - неважное самочувствие.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется взяться за дело. Скуки можно не бояться, а вот меры осторожности нужны. Динамичный ход событий может увлечь вас настолько, что вы пропустите критический момент, когда окажетесь на грани краха, травмы или перед сложным выбором. Пригодится ловкость, готовность к хлопотным, противоречивым и небезопасным ситуациям. Важна и техническая часть: инструменты, транспорт, оружие.

Стрелец

Сегодня Стрельцы чувствуют прилив энергии, но не могут сами ею распоряжаться. Возможно, у них были другие планы, но придется делать то, к чему вынуждает судьба. Многим Стрельцам предстоит углубиться в профессиональные и материальные темы, ударно потрудиться под угрозой санкций, краха или дедлайна. Если остались силы после делового марафона, можно выплеснуть злость в опасном хобби или в спортзале.

Козерог

Сегодня Козерогам некомфортно. Могут обостриться противоречия в доме, бизнесе, другой значимой сфере. Придется в очередной раз найти баланс между минутным благим порывом и разумной осторожностью. Важно не поддаться провокации, спешке, вспышке негативных эмоций. Избыток энергии можно пустить в решение старой головоломки: оно еще не будет окончательным, но его поиск поможет вам сбросить напряжение.

Водолей

Водолеев сегодня бодрит окружающая обстановка. Чужие шутки, игры и приключения развеселят вас, если вы в унынии, и встряхнут, если вы пребываете в апатии. Хорошо сменить в этот день обстановку, немного размяться физически. Подходящее занятие - поиск альтернативы. Если хватает ресурсов, можно заняться двумя делами параллельно. Но не стоит ввязываться в чересчур масштабные и рискованные проекты.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам ограничиться отдельными маневрами и ничего не предпринимать на постоянной основе. В разовых действиях с самого начала важно помнить про осторожность и учитывать горький опыт. В противном случае, возрастет риск увлечься и понести потери (например, превысить разумные финансовые лимиты). Отыграть ситуацию назад и вернуться на исходные позиции будет возможно, но сложно.