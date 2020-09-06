Буря чувств и эмоций — любовный гороскоп на 7-13 сентября

Любовный гороскоп на неделю 7-13 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам эта неделя прибавит оптимизма в части личной жизни, флирта и романтических эмоций. В гармоничных союзах появится больше возможностей бывать вместе, в том числе, на людях. Поругавшиеся партнеры помирятся. Свободные Овны встретят новый объект симпатий. Наиболее удачны среда и вечер воскресенья.

Телец

На этой неделе боги любви готовят Тельцам сюрприз. Вероятнее всего, он придется на воскресный вечер — но если вы нетерпеливы или ваша личная судьба сама любит опережать события, череда волнующих минут стартует для вас уже в начале или середине недели. Ничего не загадывайте наперед: так интереснее.

Близнецы

На этой неделе влюбленных Близнецов радуют среда и вечер воскресенья. Однако этим приятные новости не ограничиваются: звезды обещают, что ситуация в целом тоже значительно улучшится и в вашей личной жизни наступит увлекательная полоса. К вашей досаде, сами вы не всегда будете в идеальной форме.

Рак ‌‌

На этой неделе чувства влюбленных Раков станут немного спокойнее. Хорошо это или плохо, решать лишь им самим. Вы можете утратить интерес к событиям или рычаги влияния, но и стать менее уязвимы перед трудностями любви. Воскресный вечер хорош для любовного сюрприза, подходит для вручения подарка.

Лев ‌‌

Эта семидневка сулит Львам новый поворот в делах сердечных. Если вы ждали чуда, связанного с личной жизнью, оно случится, но не пытайтесь угадать, каким именно образом. Ключевой момент недели - ее финал: вечер воскресенья. Постарайтесь в это время быть привлекательнее, а звезды вам в этом помогут.

Дева ‌‌

На этой неделе влюбленным Девам придется пересмотреть свои представления о новизне и оригинальности, в том числе, в связи с выбором подарков. Все, что вы уже «накреативили», может внезапно обесцениться. Придется ждать вдохновения - или пойти ему навстречу, самостоятельно начав поиск нового стиля.

Весы ‌‌

На этой неделе Весам стоит планировать значимые моменты личной жизни на среду или вечер воскресенья. Эти даты важны, если вы с кем-то знакомитесь: вы будете в хорошей форме, вам будет проще общаться. Вашим новым преимуществом станет красноречие, вы начнете говорить (и получать) больше комплиментов.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы столкнутся с непредсказуемыми капризами своих половинок, но предпочтут из-за этого не ссориться. Многие представители знака попытаются угодить пассии, но столкнутся с заминками. Не помешает прямо спросить партнера, чего он хочет, или разузнать о его вкусах у общих знакомых.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам стоит активнее поддерживать контакт с любимым человеком в среду и в воскресенье вечером. Возможно, он сам выйдет с вами на связь. Это лучшие момент длы диалога и любых совместных мероприятий. Если вы хотите рулить игрой на равных, в это время вам будет проще сравнять счет.

Козерог

Козерогам звезды советуют отнестись с опаской к любовным сюрпризам этой недели. Они станут хорошим поводом для творчества и обновления чувств, но одновременно могут доставить вам неудобства. Например, навязать вам роль, к которой вы, при всей своей влюбленности, не расположены или не способны.

Водолей

На этой неделе влюбленные Водолеи будут вновь сражены обаянием своего партнера (а может быть, очарованы кем-то другим). Атмосфера волнения, вызванная необычностью момента, грозит истощить вас, зато не даст остыть чувствам. Воскресным вечером вы и партнер в очередной раз взаимно удивите друг друга.

Рыбы ‌‌

На этой неделе те или иные обстоятельства дадут понять Рыбам, что в их отношения не хватает яркости или изюминки. Звезды не советуют воспринимать этот факт как критику или суровый приговор. Скорее всего, это относится не к вашему роману в целом, а к его деталям, над которыми вам и стоит поработать.