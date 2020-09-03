Истинное лицо женщин всех знаков зодиака

Обычно в гороскопах описываются черты характера, подходящие, как женщинам, так и мужчинам.

Но астрологи решили проанализировать именно прекрасную половину человечества. И вот они вам, истинные лица дам всех знаков зодиака!

Сильная и властная особа снаружи. Кажется недоступной, непреступной, несгибаемой и непробиваемой. А внутри – это напуганная маленькая девочка, которая всего боится! Женщина-Овен похожа на котенка, выброшенного на улицу. Она наивная, доверчивая, боится людей, и практически в каждом видит теплый дом и заботливого хозяина. Но в этом Овниха даже сама себе никогда не признается, и уж тем более кому-то еще!

Спокойная, безмятежная, но внутри нее скрываются очень сильные эмоции. Просто женщина-Телец старается их не облачать, потому что так для нее намного спокойнее.

Она смеется, но вообще никому неизвестно, что там происходит у нее внутри, о чем она думает, и чего желает. Чаще всего в моменты веселья Близнецы думают о том, как им найти выход из сложной ситуации.

Заботливая, внимательная, готова плюнуть на себя ради благополучия близких. Но это лишь обличие, на самом деле Рачиха прагматична, расчетлива и очень себя любит. Если она к кому-то хорошо относится, или кому-то помогает, значит, определенно имеет с этого какую-то выгоду.

С виду настоящая хищница, однако она лишь хочет такой казаться. На самом деле женщина-Лев обычная кошка, она любит ласку, любит объятия, но, если ее разозлить, она начнет царапаться и кусаться. Львица считает, что без этого просто не выжить.

Пример для подражания, идеальная, все проверила и все продумала наперед. И сколько в ней самопожертвования и благородства! Не ведитесь! Своими интересами Дева уж точно жертвовать никогда не будет. А, если ей что-то надо получить, она пойдет на все!

Стремится к гармонии, уравновешенная, вежливая. На самом деле, много врет, подставляет людей, и вообще никак свои чаши весов уравновесить не может. Так и качает ее из стороны в сторону.

Доброжелательная и справедливая на первый взгляд? Ага, как бы ни так! Мстительная, жестокая, фальшивая. Кстати, на эффектную внешность тоже вестись не стоит, потому что в большинстве случаев это тонна косметики!

Ей хочется быть самостоятельной, сильной и смелой, в принципе она таковой и кажется окружающим. А на самом деле Стрельчиха наполнена комплексами, и тихо плачет из-за своей несостоятельности.

Бешенная трудоголичка. Пытается как можно больше заработать, и порой семью готова променять на построение карьеры. Женщина-Козерог кажется бескорыстным другом, только она не упустит возможности посплетничать за спиной у человека.

Ей абсолютно все равно на мнение окружающих, и совсем неважно, что о ней там думают остальные. Выглядит часто глуповато, но это обманчивый образ, на самом деле Водолееха не дурочка, она прекрасно разбирается в людях, отличный психолог, смелая и решительная. Просто почему-то ей хочется выглядеть глупышкой.

Воздушная, мечтательная и недалекая с виду. Однако эта дамочка сама себе на уме. На первый план она всегда ставит только свои интересы, просто никомушеньки об этом не рассказывает. Да, Рыбки робкие и сентиментальные, но у них есть план, они просто ждут подходящего момента, чтобы шагнуть вперед.