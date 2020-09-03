Психолог: «Психосоматика – результат отказа от желаний»

Понятие «психосоматика» уже довольно широко известно.

Так называется явление, когда тело человека начинает «отвечать» на те ситуации, с которыми он внутренне не согласен, но вынужден говорить им «да».

А что будет происходить, если человек отказывает себе в удовлетворении своих желаний?

Для начала давайте разберемся, о каких желаниях идет речь. Чтобы психосоматика сработала, должен быть конфликт между тем, чего хочется на самом деле и какими-то логическими объяснениями, почему этого сейчас нельзя позволить.

Часто это происходит в сфере человеческих отношений. Неуважение, неудовлетворенность, разочарование как будто бы заставляют человека уйти. Но сделать это страшно, логика говорит – подожди, вдруг наладится, куда ты уйдешь, на что ты будешь жить или где ты найдешь еще такую хорошую работу. И после следуют: постоянная усталость, проблемы со сном и здоровьем – ведь в этом состоянии можно придумать легальную причину для того, чтобы не быть рядом с тем, с кем быть невыносимо.

Также психосоматика встречается там, где человек пытается заставить себя что-то сделать: учится там, где неинтересно, но перспективно, работает только за зарплату и отказываться делать то, что по-настоящему нравится, запрещает себе те занятия, которые приносят удовольствие. Тут даже может включиться механизм «не живи, раз не делаешь то, что хочешь» – приходит тяжелая болезнь, ставящая человека перед необходимостью оценить свою жизнь и то, чем он ее наполняет.

Как можно избежать таких проявлений? Внимательно наблюдать за тем, насколько то, чем наполнена жизнь, соответствует истинным желаниям, меньше себя заставлять делать неприятное и больше делать то, что по-настоящему нравится. И стараться максимально полно выражать все свои чувства, не оставлять ничего не проговорённым. Ведь желание высказаться и быть услышанным – крайне важно и так же часто именно на это желание человек сам себе ставит запрет.

Диана Сабитова