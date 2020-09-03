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Экстрасенс предупредил о надвигающейся мировой угрозе

Слово и Дело2 часа назад
Фото: depositphotos

Мир будет подвержен опасности, если северяне не смогут спасти человека по имени Максим. Об этом сообщил финалист 12-й «Битвы экстрасенсов», ясновидящий Анатолий Леденев.

Шаман рассказал, что у него было видение. Он написал в своем профиле Instagram, что видел синие горы и северную землю.

«Плато, на котором стоят семь столбов. Не знаю, где это. Где-то недалеко от северного моря. Видел человека, который в плену в другой стране. Имя: Максим», — отметил он.

Леденев добавил, что этот человек знает что-то очень важное, по этой причине его нужно обязательно спасти. Ясновидящий заявил, что спасение некого Максима находится в руках северян. По его словам, если люди с севера не смогут этого сделать, то глобальная угроза нависнет над всей планетой.

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