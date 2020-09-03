Володина: «Планеты заставляют женщин быть мужественными»

Ослабленная Венера говорит о желании не демонстрировать свою женственность, заявила астролог.

По ее словам, этому помогает внешний вид, отличающийся от привычных канонов. Сильный Марс же символизирует желание реализоваться через действия, что свойственно мужскому полу.

«Все вместе эти факторы дают возможность отойти от жизни женщины — навсегда или на время — и попробовать "мужской путь". Среди рассмотренных мной карт и девица-кавалерист Дурова, и военный хирург Джеймс (Маргарет) Берри, и сестры Бронте, которым пришлось поначалу подписывать свои произведения мужскими фамилиями и многие другие", — написала Володина.

Она уточнила, что все вышеописанное не имеет ничего общего с сексуальной ориентацией. По словам астролога, это всего лишь демонстрация равенства с мужчинами во всех отраслях жизни.