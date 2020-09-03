Эти 5 знаков зодиака — самые «сложные»

Астрологи не устают удивлять нас всё новыми и новыми рейтингами, мол, кто тут у нас самая хорошая жена, а кто — прирожденный начальник.

По мнению астрологов, следующие 5 знаков зодиака обладают самым скверным характером, грубыми манерами и попросту не в силах контролировать собственные эмоции.

Кому же из зодиакальных представителей повезло родиться под счастливой звездой? Ведь все проделки можно спихнуть на не самую удачную дату рождения… Вот они, самые сложные знаки зодиака! А ты на каком месте?

Сложный характер 5-е место — Козерог

Своенравие — второе имя Козерога. Представители этого знака зодиака никогда не будут делать то, что не желают делать, никто им не указ! Добиться уважения этого строптивого знака зодиака крайне сложно.Козероги привыкли окружать себя только сильными людьми, потому круг их общения всегда чертовски узок. Если тебя угораздило влюбиться в Козерожка, наберись выдержки и терпения. Иначе никак!

4-е место — Водолей

Найти общий язык с Водолеем сродни овладеть искусством китайской каллиграфии. Представители этого непростого знака зодиака очень специфичны в общении и часто ценят лишь свое дражайшее мнение.Водолеи отличаются от остальных знаков особым умом и целеустремленностью, однако часто самоуверенность и ураган эмоций берут верх. Тогда Водолеи начинают терять намеченный вектор движения, скатываясь по наклонной. И виноваты будут все вокруг, но только не они!

3-е место — Близнецы

Представители этого знака зодиака еще те вредины! Яркие, порывистые, болтливые, они постоянно становятся героями местных хроник, ведь их так и тянет на поиски приключений. Мнение общественности для Близнецов — пустой звон, на который не стоит тратить драгоценное время и нервы.В критические моменты Близнецы предпочитают улизнуть из неприятной ситуация молча, надев эдакую маску безразличия. В достижении целей представители этого знака зодиака демонстрируют жестокость и коварство. А их жизнь — шахматная доска, где они изо дня в день одерживают победу.

2-е место — Овен

На втором месте пьедестала гордо и самоуверенно расположились Овны — представители самого импульсивного знака зодиака. Дети воинственного Марса способны в мгновение ока разрушить всё, что упорно строилось годами. Дом, семья, карьера — Овнам глубоко всё равно, что ломать.Целеустремленности Овну не занимать: для достижения поставленной цели огненный знак пойдет по головам с неистовым упорством. Женщина-Овен всегда права, дружище, не иначе. В семье, где обитают Овны, скучать не приходится — постоянный накал страстей гарантирован!

1-е место — Скорпион

Вот он, самый сложный знак зодиака. Браво, Скорпионы! Представители этого зловещего знака захватили первое место в рейтинге, не прикладывая особых усилий. Их характер — убойная смесь безумия, самолюбия и безжалостного отношения к миру, приправленная каплей хладнокровия. Дети Плутона не страшатся трудностей и готовы даже жизнью пожертвовать во имя достижения поставленной цели.Ходят слухи, что начальники-Скорпионы — еще те узурпаторы. С представителями этого знака зодиака невероятно сложно находить общий язык, ведь они без устали критикуют и язвят. Некоторые Скорпионы способны овладевать навыком гипноза, хотя природного обаяния у них не отнимешь! Представители каждого знака зодиака обладают уникальными особенностями, которые в той или иной степени влияют на их судьбу. Однако этой пятерке лидеров приходится сложнее остальных, ведь звезды-покровители наделили их очень непростыми чертами характера. Прояви немножечко терпения к упрямой жене-Овну или к несносному начальнику-Скорпиону, ведь любую проблему можно решить с улыбкой на лице!