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5 примет, определяющих зимнюю погоду

Слово и Дело44 минуты назад
Фото: depositphotos

В четверг, 3 сентября, православные христиане чтят память Святого апостола от 70-ти Фаддея. В этот день можно по приметам определить, какими будут предстоящие осень и зима.

Чтобы понять, к чему готовиться, нужно обратить внимание на погоду в этот день, а также понаблюдать за поведением куриц.

Если 3 сентября светит солнце и небо ясное, это значит, что в ближайший месяц будет тепло. Солнце будет радовать своими лучами каждый день. По ягодам рябины и поведению грызунов в этот день можно понять, какой будет осень. Если на дереве висят большие грозди, а мыши делают гнезда глубоко в сене, значит осенью часто будут идти дожди.

По количеству желудей православные христиане определяют погоду на рождественские праздники. Если за лето выросло много желудей, значит в Рождество Христово будет идти снег. Если 3 сентября начали линять куры, значит предстоящая зима будет теплой.

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