Ясновидящая: «Ефремов сумеет избежать тюрьмы»

3 сентября Михаил Ефремов признал вину в совершении пьяного ДТП. Как это повлияет на приговор и что ждет его дальше?

В будущее актера заглянула таролог, ведунья, звездный парапсихолог Саона.

– Я сразу поняла, что все «доводы» Ефремова, которые он приводил в качестве оправдания, его сомнения в том, что он сидел за рулем в тот роковой вечер, – сущая ерунда, – заявила ясновидящая. – За рулем был он, и сам Михаил это наконец подтвердил. Карты также показывают мне, что он был в полностью неадекватном состоянии.

Однако, по словам таролога, артист скорее всего сумеет избежать тюрьмы.

– С точки зрения эзотерики, он вдвойне должен быть наказан, – продолжает Саона. – Дело в том, что если человек уходит от наказания заслуженного и справедливого, Вселенная может направить в его сторону еще большие проблемы и испытания. А это уже может распространиться не только на него лично, но и на всю его семью.

По картам ему выпадает тюремный срок 2-3 года – это явно меньше того наказания, которое обычно дает суд по такого рода преступлениям. Скажу больше: конкретно сидящим за решеткой я Ефремова не вижу вообще! Он будет постоянно находиться то в больницах, то под домашним арестом...