Активируем благоприятные энергии 15 и 17 сентября

Счастливый Благородный – это одна из четырех благоприятных энергий фэншуй, которые каждый год меняют место своей дислокации в периметре квартиры.

В этом году Счастливый Благородный базируется в центральной части запада, точнее в позиции земной ветви Петуха (компасный сегмент 265 – 275 градусов).

Его активизация в хорошее время улучшает настроение, дарит ощущение счастья и наполняет наш дом энергией радости и веселия.

Именно в сентябре энергия Счастливого Благородного будет многократно усилена. Дело в том, что сентябрь – месяц Петуха. Соответственно, западный дом энергетически заполнится и будет обладать наивысшей силой в 2020 году.

Кроме того, комбинация годовой и месячной звезд фэншуй на западе окажется в сентябре наилучшей.

И наконец, в позиции Петуха расцветет «Цветок романтики» года, активизация которого облегчает наши успехи в социуме, активизирует общение и интерес к жизни.

Как говорится, все в одном флаконе. И упускать такой Клондайк нельзя!

Я выбрала для вас две хорошие даты для активизации Счастливого Благородного в сентябре: 15 сентября час Обезьяны и 17 сентября час Лошади.

Некоторая сложность заключается в том, что китайские двухчасовки в разных населенных пунктах начинаются в разное время по местным часам.

Я предлагаю использовать усредненное и для правильности усеченное время – 15 сентября с 16.00 до 17.00, а 17 сентября - с 12.00 до 13.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, нужно сместить указанные временные диапазоны на один час вперед.

Итак, что нужно сделать?

Стоя в центре помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего помещения область, соответствующую сегменту 265 - 275 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить или активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор. С учетом благоприятной комбинации звезд, можно одновременно и то, и другое. Активаторы нужно установить прямо на полу или на высоте не выше метра от пола. Хорошо, если в месте активации есть окно или дверь, в таком случае их можно приоткрыть.

Оба предлагаемых к использованию часа имеют дополнительный потенциал так называемой «комбинации небесных стволов». Такое время традиционно благоприятно для выступлений, презентаций, убеждения людей и налаживания отношений. Попробуйте этим воспользоваться!

С пожеланием хорошего настроения, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)