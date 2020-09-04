Глоба: «До конца года повезет только трем знакам зодиака»

Павел Глоба рассказал, каких представителей знака зодиака ожидают приятные изменения в жизни до конца 2020 года.

Астролог обещает, что эти знаки смогут выбраться из финансовых проблем и преодолеть любые невзгоды.

Близнецам улыбнется фортуна. Но удача будет сопутствовать представителям знака, если они перестанут жить прошлым и обратят свой взор исключительно в будущее. Судьба будет проверять Близнецов на прочность, но они справятся со всеми испытаниями. Звезды только благоволят Близнецам, чтобы те заполучили то, к чему сильно стремились.

Удача не оставит без внимание и Весов, которые до конца года решат все накопившиеся проблемы. Звезды подарят представителям знака силы и возможности для реализации задуманных планов. Но чтобы это свершилось, Весам придется точно разобраться в своих желаниях и приоритетах.

Повезет в этом году и Козерогам. Представителей знака ждет немало подсказок от звезд, благодаря которым они смогут поправить своей финансовой положение. Для Козерогов наступил период побед и завоеваний. Если представители знака будут внимательны и грамотно смогут воспользоваться ситуацией, то конец года принесет им материальное изобилие.