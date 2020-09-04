Отстаивайте свое мнение — любовный гороскоп на 5 сентября

Сгладить острые углы сегодня не получится, а вот донести свое мнение до партнера — вполне возможно.

Овен ‌‌

Сегодня постарайтесь не допускать спонтанности в отношениях с любимым человеком. Напротив, постарайтесь проявить чувство ответственности и внимания к потребностям второй половинки. Для одиноких Овнов важную роль сыграет стечение внешних обстоятельств.

Телец

Не исключено, что для Тельцов сыграет важную роль их желание самоутвердиться любой ценой. Постарайтесь при этом не задеть чувств любимого человека, и вам укрепить свой авторитет в его глазах. Одинокие Тельцы могут испытать искушение покорить сердце непокорного потенциального партнера.

Близнецы

Возможно, сегодня некоторые Близнецы прислушаются к уговорам своей пассии и примут решение, которое идет вразрез с их планами. Впрочем, ситуация повернется таким образом, что обе стороны останутся довольны. Одинокие Близнецы чересчур увлекутся флиртом с окружающими.

Рак ‌‌

Текущее положение планет говорит, что интуиция Раков сегодня сыграет важную роль в отношениях с объектом их симпатии. Она подскажет как поступить в момент, который определит дальнейшую судьбу вашего союза. Для одиноких Раков этот день благоприятен для начала новых отношений.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня Львам желательно проявлять больше внимания любимому человеку. Напомните о себе телефонным звонком или сообщением. Главное – не скрывайте своих чувств. Если вы пока одиноки, посвятите досуг виртуальным знакомствам и общению.

Дева ‌‌

Не исключено, что в этот день Девы сосредоточатся на текущем моменте, не заглядывая в будущее и не оглядываясь в прошлое. То, что происходит с вами и партнером здесь и сейчас, будет иметь решающее значение. Одиноких Дев ждут знаки внимания от потенциального партнера.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит проявлять свойственное им стремление сгладить острые углы в общении с партнером. Напротив, сейчас вы должны быть неколебимы в своем мнении. Если вы пока не встретили вторую половинку, вас закружит вихрь развлечений в обществе противоположного пола.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня не стоит концентрировать внимание как на своих недостатках, так и на недостатках партнера. Напротив, сосредоточьтесь на хорошем. Если вы пока одиноки, будьте внимательны к словам и поступкам противоположного пола.

Стрелец

Не исключено, что в этот день перед вами откроются возможности дальнейшего развития отношений с объектом вашей страсти. Постарайтесь их не упустить и смелее проявляйте инициативу. Одиноких Стрельцов ждет счастливая встреча при неожиданных обстоятельствах.

Козерог

Если сегодня вы проявите гибкость в поведении, то легко заручитесь поддержкой любимого человека. Это позволит вам совместными усилиями продвинуться в реализации ваших целей. Начинания одиноких Козерогов в отношении устройства личной жизни в этот день окажутся удачными.

Водолей

Обстановка в сфере личных отношений у некоторых Водолеев будет неясной и двойственной. Для того, чтобы не блуждать в тумане неопределенности, не откладывайте на потом откровенный разговор с партнером. Если вы пока одиноки, расположение окружающих поможет в устройстве личной жизни.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня Рыбам не захочется делить общество любимого человека еще с кем-то. Постарайтесь побыть наедине со второй половинкой в спокойной обстановке. Одиноких Рыб ждет приятное общение с потенциальным партнером, которое получит романтическое продолжение.