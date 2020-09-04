Деньги сами идут в руки — финансовый гороскоп на 5 сентября

Сегодня на вас польются заказы, выгодные сделки и предложения о работе.

Овен ‌‌

Если Овнам не хватает наличных денег, то не обязательно прибегать к финансовым заимствованиям. У вас сегодня благоприятный период для увеличения доходов за счет интенсификации труда и использования технических новинок. Инженеры смогут найти и предложить интересные технические решения. Также это неплохое время для урегулирования некоторых спорных вопросов с коллегами.

Телец

При возникновении противоречий во время сотрудничества с деловыми партнерами, у Тельцов всегда есть шанс договориться и найти компромиссное решение. К любой ситуации старайтесь подходить творчески. Оптимальное решение может лежать на поверхности, если посмотреть на происходящие события слегка под иным углом зрения.

Близнецы

Сегодняшний день сложится благоприятно, если Близнецы нацелят свою энергию на те дела, которые можно довести до завершения. Старайтесь правильно распределить силы и расставить приоритеты. Возможно, какое-то время вам придется работать в условиях ограничений. Удачнее всего сложится этот день для риелторов, строителей, коммунальщиков.

Рак ‌‌

Сегодняшний день складывается чрезвычайно удачно для тех Раков, кто зарабатывает деньги на торговле, посреднических услугах, консультативной деятельности и грузопассажирских перевозках. Также это хорошее время для профессионального обучения и проведения деловых встреч. Используйте свои способности находить компромиссы.

Лев ‌‌

Сегодня Львам может быть предоставлено много самых разнообразных шансов для повышения уровня доходов. Деньги сами будут идти к вам в руки – главное проявить предприимчивость. Вышестоящее начальство обязательно заметит и оценит вашу работу. При больших нагрузках вы сможете справиться, если правильно расставите приоритеты в делах.

Дева ‌‌

Если Девы будут держать свои дела под личным контролем и никому их не делегируют, то этого будет вполне достаточно для успешной деятельности. У вас будет много интересных и вполне перспективных идей, которые необходимо фиксировать, чтобы использовать впоследствии. Направьте свои усилия на расширение и укрепление деловых связей.

Весы ‌‌

Если Весы давно собирались обратиться к работодателю с просьбой о финансовом участии в ваших расходах, то сейчас самое благоприятное время для такого разговора. Вам обязательно окажут посильную финансовую помощь. С другой стороны это благоприятное время для бизнесменов, занимающихся благотворительной деятельностью.

Скорпион

Действуя индивидуально, Скорпионы могут многого добиться. Однако этот день больше подходит для коллективной работы. Сегодня ваши личные интересы удивительным образом точно совпадут с коллективными интересами тех людей, с кем вам приходится сотрудничать. К вашему мнению обязательно будут прислушиваться.

Стрелец

Это благоприятный день для Стрельцов, являющихся владельцами фирм, директорами предприятий, ведущими менеджерами. Благодаря усилению аналитических способностей и доступу к важной информации вы сможете выработать взвешенные управленческие решения. Нельзя пускать дела на самотек, ваш контроль необходим для того, чтобы производственный процесс был эффективным.

Козерог

Сегодня благоприятный день для тех Козерогов, чья работа имеет отношение к командировкам, юриспруденции, рекламной, дизайнерской и издательской деятельности. Бизнесмены преуспеют в расширении географии деятельности, выходе со своими товарами и услугами на новые рынки. Хорошее время для тех, кто совмещает работу с учебой.

Водолей

Если финансовая ситуация Водолеям благоприятствует и появляется шанс для рискованных, хотя и выгодных финансовых вложений, то не упустите момент, действуйте. Это удачное время для оформления страховки, усиления мер безопасности бизнеса. Также это благоприятное время для поисков новой работы.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодняшний день благоприятствует укреплению и расширению делового партнерского сотрудничества. Успешно проходит переговорный процесс. У вас буквально не будет отбоя от желающих сделать вам заказы или купить у вас товар. В целом в этот день улучшается деловое и информационное взаимодействие между вами и окружающими.