Луна запустит цепь неудач — гороскоп на 5 сентября

17-18 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Овне сулят цепь аварийных критичных моментов.

Многие ситуации заведомо стрессогенны, травматичны и деструктивны, несут риск или убыток, усиливают конфликтность, воинственность, мстительность, вспыльчивость, злопамятность, обостряют боль. Наказуема лишняя инициатива. Общая планетная конфигурация скорее тормозит, чем ускоряет события. В приоритете срочные и жизненно важные задачи, не стоит распыляться на случайные мелочи. Лучше отменить необязательные дела, подождать с решением, покупкой, знакомством, усилить меры безопасности, очертить допустимые границы действий.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит помнить, что их инициатива наказуема (особенно, если они перешли разумные границы: заигрались в опасные игры, ослеплены гневом). Важно контролировать свои порывы и ставить предел своим желаниям. В противном случае, легко вызвать чей-то гнев и мощную ответную реакцию. Опасно проявлять неуважение к старшим людям, официальным инстанциям и влиятельным силам. Возрастает риск травм.

Телец

Тельцы сегодня рискуют быть втянуты в водоворот событий поневоле, например, обманом. Активные предпримчивые Тельцы могут угодить в капкан по собственной инициативе. В эти сутки легко нажить себе неприятности, пытаясь помочь другим людям или принимая участие в их делах. Возможны проблемы с законом, неполадки в пути, коварные закулисные маневры врагов или партнеров. Не лучший день для путешествий.

Близнецы

В напряженной обстановке этих суток Близнецам важно свести к минимуму свою личную суету. Звезды советуют вам принимать как можно меньше участия в коллективных массовых мероприятиях, в делах своих друзей и партнеров. Нежелательны активные занятия спортом (особенно, экстремальным), опасные технические эксперименты, рискованные политические акции, покупки и сделки. Стоит отложить любые начинания.

Рак ‌‌

Ракам пора переоценить некоторые тонкости своей частной жизни: вкусы, имидж, стиль общения. Делать это придется в неблагополучной обстановке, чреватой взрывом. Сегодня легко доходит до пика конфликт. Опасно быть в агрессивной среде, среди конкурентов или раздраженных неуравновешенных людей. Не время для попытки наладить отношения. Если ситуация вынуждает защищаться, помогут лишь жесткие меры.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит усилить меры безопасности в дороге (особенно, в путешествии по чужой территории). Напряженные моменты вероятны в связи с технической, юридической, идеологической стороной дела. Некоторые моменты будут «дурно пахнуть» в моральном плане. Усложнится взаимодействие с иностранцами, иногородними, властями, сервисами. Энергии хватит, если заниматься лишь самым срочным и необходимым.

Дева ‌

Сегодня Девы топчутся на очередном коротком распутье. Пора пересмотреть личный стиль общения, подход к финансовым и эстетическим нюнсам. Не стоит принимать важные решения, торопиться с покупкой или обменом. К бурным внешним событиям этих суток звезды рекомендуют вам относиться спокойнее: чаще всего, они не будут затрагивать ваши интересы и не в ваших силах будет радикально изменить расклад сил.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам оставаться в стороне от событий, держаться подальше от агрессивной толпы, не в меру воинственных партнеров и раздраженных близких. Проблема в том, что это не всегда возможно. Так или иначе, будут затронуты интересы многих Весов, события могут требовать их присутствия. Лучшая политика для вас в этом случае - свести все свои необходимые действия и реакции к минимуму.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют столкнуться с бурным поворотом в любом деле. Возрастает риск нагнетания проблем, аварийных ситуаций, усиления болей. Ожидаются осложнения в отношениях с людьми, организациями, сервисами. Вероятны технические, медицинские или правовые проблемы. Не стоит пренебрегать техникой безопасности при работе острыми и горячими инструментами, аккуратностью при контакте с животными.

Стрелец

Сегодня Стрельцы достаточно энергичны и удачливы, чтобы справиться с навалившейся на на них проблемой. Чтобы удача не покинула вас, желательно не распылять силы и внимание, а бросить все свои ресурсы на решение наиболее срочной задачи. При взятии барьера у вас может появиться дополнительный боевой азарт, однако начинать на его волне новое дело и повторно искушать судьбу звезды вам не советуют.

Козерог

Сегодня Козероги на военном положении, вынуждены ссориться с партнерами и близкими, защищать свой дом или приоритеты, преодолевать кризис. Важна техника безопасности. Хорошую реакцию придется сочетать с выдержкой, рассчитывать силу ответного удара. Велик риск травм. Если ничего не происходит, возможна сильная нервозность. Лучше не переходить в атаку: в приоритете охрана владений, а не экспансия.

Водолей

Сегодня Водолеи столкнутся с негативной стороной событий. Чем активнее вы участвуете в них, тем сильнее вас затронет общая аварийная ситуация. Напряжение удвоится, если к проблемам текущего момента добавятся проблемы прошлого и развернут свою «подрывную деятельность». Принесут дурные плоды ошибки в ремонте техники, прежние сомнительные авантюры, случаи небрежности в лечении, содержании животных.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды напоминают, что это откровенно неудачный день. Имеет смысл отменить все решения, покупки, поездки и сделки. В уже начатых делах и при выполнении необходимых рутинных обязанностей рекомендуется повышенная осторожность. Если вы уже начали дело и оно пошло неудачно, не стоит поддаваться азарту и искушению отыграться (вернуть потерю, что-то доказать): вероятность удачи стремится к нулю.