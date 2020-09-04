Эзотерик назвал причину смерти Печерниковой

Внезапно ушедшая из жизни 74-летняя актриса Ирина Печерникова была физически уязвима перед своим юбилеем. Такое заявление сделал знаменитый эзотерик Артем Бесов.

Героиня фильма «Доживем до понедельника» умерла 1 сентября, сидя за столом, за несколько часов до своего дня рождения. Родственники актрисы уже успели купить Печерниковой подарки и подготовить праздник.

«За несколько дней до очередной календарной даты мы уже энергетически ослаблены, что приводит к физическим недомоганиям. Если жизнь у человека тяжелая, то именно накануне дня рождения он попадает в зону особого риска», — отметил Бесов.

Он также заметил, что в день рождения человек подпитывается энергией на весь предстоящий год. Если же эта энергия после тратится неравномерно, то есть вероятность, что к следующей дате именинник подойдет слабым, уязвимым и истощенным.