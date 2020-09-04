Имена, которые подходят Скорпиону

Женщина знака Скорпион – сильная, властная, загадочная.

Она всегда знает, чего хочет и чего стоит, и всегда помнит, кто ей и чего должен. О том, какие имена подходят рожденной под управлением страстного Плутона, читайте в этой статье.

Ольга

По одной из версий, имя Ольга произошло от старославянского имени Вольга, которое переводится как «творящая чудо». То есть в одном из самых привычных нам и распространенных имен заложен элемент магичности, мистичности – а это как раз природа самого Скорпиона. Ольга энергичная, страстная, мудрая. Она – верная помощница в любых начинаниях тем, кого она действительно любит. Огромные силы, сокрытые внутри Ольги, не сразу очевидны, но если пообщаться с ней побольше, можно заметить ее незаурядную натуру и огромную внутреннюю силу. Как истинный Скорпион, Ольга не демонстрирует эту силу явно, она словно огненная лава внутри спящего вулкана – ждет своего выхода.

Анастасия

Анастасия переводится как «воскресение» – а мы знаем, что для знака Скорпиона характерно регулярно возрождаться, претерпевая серьезные внутренние трансформации. Обладательнице имени Анастасия свойственна эмоциональная искренность и чувствительность, Настя слишком хорошо различает и понимает свои и чужие эмоции. Это рождает недоверие к тем, кто пытается соврать Анастасии: ложь она чует сразу. В отношениях с Настей нельзя играть роль и преследовать собственные цели – как истинный Скорпион, она обязательно отомстит. Но при благоприятных обстоятельствах женщина или девушка, рожденная под управлением Плутона, с именем Анастасия, бывает весьма милой и даже наивной. Но мы помним, что это до поры, до времени.

Яна

Имя Яна переводится как «божья милость», но учитывая независимую и нестандартную сущность ее обладательниц, насчет божьей милости можно еще поразмышлять. Дело в том, что Яна – девушка яркая, активная, самовлюбленная и эгоистичная. В общем, настоящий Скорпион. Точнее, та его сильная и, как склонны считать многие, порочная часть. Яна не уступает, легко вычисляет противников и – не дай бог – обидчиков – и устраняет их. Она может, что называется, «идти по головам», строя карьеру, например, но ее сердце не может устоять перед теми, кто по-настоящему нуждается в помощи. Яна помогает слабым, но терпеть не может лени и отсутствия амбиций.

Дарья Лопушкова