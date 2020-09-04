Самые постыдные черты знаков зодиака

Каждый знак зодиака имеет свои неповторимые черты характера. Они могут быть как предметом гордости, так и стыда.

И если с положительными чертами все более-менее понятно, то про постыдные стоит поговорить подробнее.

Овны любят перебивать своего собеседника, и именно это является постыдной чертой знака. При этом они не только не дают высказать своё мнение, а спешат рассказать интересный случай, случайно вспомнив его. Рассказ свой они обязательно приукрасят, добавив пару небылиц, но лишь для большего эффекта и восхищения, а это уже говорит о самовлюблённости знака.

Тельцы удивительны по своей природе. Они трудолюбивы, но при этом ленивы. Знак всеми путями ищет удовольствия. Из-за этого они склонны к трате неразумных сумм, обжорству и прочим подобным грехам, возникающим из-за отсутствия чувства меры.

О неспособности Близнецов хранить тайны знают все, что и сокращает число их друзей. Из-за любви к общению они рассказывают всем обо всех и не стыдятся выдавать даже самые сокровенные тайны. А если представителю знака нечего сказать, то они не постесняются выдумать ложь и разнести ее среди знакомых.

Рак — это знак-манипулятор. Окружая всех заботой и вниманием, он лишь прикрывает истинные мотивы. Так он выведывает информацию, узнает чувства, которые после использует. А ещё Рак умеет передавать негативную энергетику от себя другим людям, чтобы было плохо всем, а не только ему одному.

Львы самоутверждаться сами неспособны и делают это за счёт своего окружения. Для них ощущение превосходства гораздо важнее настоящей дружбы. Кроме того, представители знака — эгоисты. Они все лучшее забирают себе, а если и делятся, то помнят этот момент всегда, ведь настанет время, когда придёт час расплаты.

Злопамятная и расчетливая Дева движется к своей цели без сожаления о жертвах. Свою тактику они не выстраивают линейно. Каждый шаг тщательно выверен, рассчитан. Подобная тактика никогда не подводит представителя знака, ведь Деву ни разу не уличили во лжи. От безнаказанности знак чувствует удовольствие.

Весы зависимы от чувственной стороны жизни. Их привлекает прекрасное и запретное. Ради ярких эмоций они могут решиться на многое, вплоть до разрушения семьи. Ещё Весы падки на деньги. Есть мало вещей, на которые они не согласятся за хорошее вознаграждение.

Многие называют душу Скорпионов чёрной. У них есть предрасположение к оккультизму и чёрной магии, и они могут прибегать к ней в желании подчинить волю кого-либо себе. Но самое значимое в этом то, что они испытывают истинное наслаждение от мучений их жертв.

Стрелец отличается компанейским духом. Но на деле общение с ними часто приводит к неприятностям. Эти любители строить интриги развлекаются тем, что сталкивают интересы людей, со стороны наблюдая за разворачивающимся событиями. Подлость тоже в их арсенале характеристик. Им ничего не стоит подставить партнера по бизнесу или предать друга.

Карьера и деньги для Козерога являются единственными важными в жизни вещами. Жадность их может подтолкнуть на любую подлость, особенно если от этого пострадает человек. Но наибольший восторг они ощущают от своих богатств. Знак часто выкладывает все свои сокровища, купаясь в них, ощущая себя победителем жизни.

Во всех начинаниях Водолей ищет выгоду, даже если для этого ему придётся пойти на обман. Их высокий уровень циничности полностью перекрывает мысли о страдании других людей. А ещё знак не может устоять перед сомнительными удовольствиями.

Не все знают, что Рыбы могут отличаться чрезмерной чувственностью. А ещё порой люди этого знака — лицемерные вруны. Если спутник рядом им даёт блага, то они могут быть в союзе всю жизнь, но получив возможность получить больше за счёт другого человека, быстро разобьют сердце и уйдут.