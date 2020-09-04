Астролог: «У каждого мужского знака зодиака есть тайна»

Мужчины тоже бывают не Ангелами, трусливыми и застенчивыми, и одному Богу известно, кто попадется на грешном пути.

А астрологи решили поведать дамам о представителях каждого знака зодиака самое плохое, чтобы мы, женщины, знали, чего нам ожидать от кавалеров. Итак, давайте пройдемся по мужчинам каждого зодиакального созвездия, и узнаем, что от них стоит ждать!

Жизнь с Овном – это постепенное приобретение психического заболевания, без антидепрессантов вряд ли обойдешься. Он настоящий эгоист, очень упрям, порой агрессивен, при этом по-детски непосредственен. Свою правоту будет доказывать с пеной у рта, даже если уже поймет, что ошибся. Резко вспыхивает, ругается, но также резко остывает.

Он привык все делать только так, как решил и как этого хочет. Очень упрямый, ревнивый, жадный, что считает экономностью. Кроме того, Тельцам присуще чувство собственничества, а еще они настоящие пессимисты.

С Близнецами интересно, весело, но они очень непостоянные. Если им приходится скучать рядом со своей пассией, то они обязательно пойдут налево. Мужчина этого знака зодиака двуличный, любит шумные компании, к семейной жизни не приспособлен, врет, изворачивается, при этом никогда не ссорится со своими женщинами, оставаясь с ними в хороших отношениях. Это на тот случай, если будет некуда пойти и придется просить временного пристанища.

Нытик и зануда. Он хоть и примерный семьянин, но своими претензиями и придирками сводит с ума, отчего женщины от него убегают, даже если он половой гигант и у него полные карманы денег. В каждой новой пассии ищет продолжение своей матери.

Лев слишком зациклен на собственной персоне. Кроме себя любимого он не замечает никого вокруг. И от женщин требует, чтобы те восхваляли его царственную особу. Обидчивый, ревнивый, вспыльчивый. Он должен быть для женщины на самом первом месте!

Изводит своих женщин придирками по мелочам, то еду не так приготовила, то форточку не открыла, то пыль не вытерла. Очень ленивый, хотя сам себя считает трудолюбивым, на самом деле ему только дай волю, он будет весь день валяться на диване, несмотря на то, что вокруг беспорядок и много дел.

Мелочный, скрытный и мнительный знак зодиака. Часто Весы вспыхивают от злости, срываясь на самых близких людей. Проблемы они придумывают себе сами, никому не доверяют, как к друзьям, так и к кандидаткам в невесты относятся с недоверием.

Злопамятный, въедливый, противный и мстительный. Постоянно придирается, смотрит испепеляющим взглядом так, что хочется куда-нибудь спрятаться. Очень ревнивый. Щедрый на подарки, бабла своего не жалеет и не считает. Зато всегда помнит, кто и что ему подарил, и сколько на него потратили денег.

Всегда говорит в лицо правду, даже если иногда стоит промолчать. Он сразу скажет своей половинке, что в постели она бревно, да и бока у нее располнели, и прическа ей не идет, и борщ невкусный. Ревнивый, хотя сам еще тот ходок.

Упертый, занудный и безэмоциональный. Редко с кем-то соглашается, только в тех случаях, если его мнение совпало с чужим. Любит уединение, тишину, просмотр заунывных исторических фильмов. Пунктуальный, ответственный, трудолюбивый. На денежки жадноватый.

Водолей слишком много мечтает и обещает, но ничего практически не выполняет. На него нельзя рассчитывать в серьезных делах, может подвести. Очень гордый, ходок налево. Постоянно в поисках «своей любви», которую порой не может встретить до самой старости.

Неуверенный в себе, робкий, нежный и ранимый. Если женщине нужен мужик, а не мальчик, которого нужно оберегать, то с Рыбами ей точно не по пути. Мужчина-Рыбы в душе ребенок, и не приспособлен в реальной жизни.