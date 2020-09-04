Что нельзя делать перед зеркалом

Ролик рассказывает, как правильно обращаться с зеркалом. Приверженцы эзотерики уверяют, что зеркало - это не просто предмет интерьера, а магическая вещь, способная влиять на нашу жизнь. Издавна зеркалам приписывались волшебные свойства, считалось, что отражающая поверхность - это некий портал в потусторонний мир. Именно по этой причине перед зеркалом не рекомендуют делать кое-какие вещи. В чём стоит быть осторожным, если вы находитесь перед зеркалом, узнайте из видео.

Ранее «Рамблер» рассказывал, о каком новом мировом порядке говорил Мессинг.