Таролог: «Навального больше с нами нет»

Таролог Марианна Абравитова прокомментировала состояние оппозиционера Алексея Навального.

Известно, что блогера в тяжелом состоянии госпитализировали прямо из салона самолета в омскую больницу, а после перевезли в немецкую клинику на обследование.

«Его больше с нами нет. Я бы сказала, Навальный умер. Но это метафора. Как физическое существо — он останется, но того Навального, которого мы знаем, больше не будет…», - высказала она.

По ее словам, изменения в его личности будут такого масштаба, что восстановить он их уже не сможет. Абравитова отметила, что «эпоха Навального закончилась и на его место придут другие люди». Однако она считает, что все запомнят блогера «яркой и интересной» личностью.

«Шансы на выживание у него большие, но это будет лишь физическая сущность», - пояснила она.

Ранее в правительстве Германии заявили об отравлении Навального «Новичком».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, кому может быть выгодно отравление оппозиционера.