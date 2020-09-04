Какой ваш главный грех по знаку зодиака?

Не существует абсолютно идеальных людей, поэтому за любым человеком наблюдается тяга к какому-то определенному греху. Всего существует семь смертных грехов.

Астрологи считают, что знак зодиака может многое поведать о темных сторонах души людей, и ниже будет рассказано о тех грехах, к которым склонен тот или иной знак зодиака.

Люди, рожденные под огненным знаком Овен, известны своей вспыльчивостью и импульсивностью. Поэтому грех данного знака – это гнев. Ярость и злоба Овнов может разрушать как жизнь близких, так их собственную, поэтому им срочно нужно научиться работать со своими эмоциями.

Тельцы – это ленивые люди, которые к тому же любят вкусно поесть. При этом Тельцы любят совмещать два этих греха, а в тандеме они становятся настоящей проблемой, от которой очень сложно избавиться.

Представители знака Близнецы — очень влюбчивые и ветреные натуры. Близнецы влюбляются во всех вокруг, черпая из новых отношений энергию. Они не могут остепениться даже в солидном возрасте, поэтому им нужно научиться расставлять приоритеты.

Спокойствие и умиротворенность Раков очень часто переходит границы и превращается в самую настоящую лень. Они могут часами лежать на диване и ничего не делать, поэтому им нужно срочно бороться с этой пагубной привычкой.

Львы известны своей гордыней. Тщеславие и себялюбие – это те черты, которые отличают представителей данного знака. Львы убеждены в собственном превосходстве над другими людьми, а на всех остальных они смотрят свысока.

Так же, как и Львы, Девы отличаются гордыней и высокомерием. Они предъявляют к окружающими непосильные требования и не умеют прощать ошибки. Девы всегда считают, что знают все лучше других, и считают важным это донести до всех.

Весы могут быть завистливыми. Они склонны сравнивать собственную жизнь с жизнями других, и это отнимает у представителей знака много времени и энергии. Очень часто Весы недовольны своей жизнью, любят прибеднятся, игнорируя своих достоинства и плюсы.

Скорпионы известны своей чувственной и ненасытной натурой. Всю свою жизнь они борются с этим, пытаясь выстроить хоть с кем-то гармоничные и крепкие отношения. Также Скорпионы — очень ревнивые и мстительные люди, поэтому, пожалуй, этот знак можно назвать самым грешным.

Яркие и позитивные Стрельцы иногда могут предаваться лени. Они могут отменять важные встречи, срывать сроки и подставлять людей только из-за собственного желания побольше поваляться на диване. Эти качества мешают Стрельцам добиваться успеха в жизни.

Козероги зациклены на себе и собственных желаниях и потребностях. Они не видят, что люди вокруг нуждаются в них. Козерогам свойственны гордыня и высокомерие.

Задиристые и смелые Водолеи много гневаются. Они не умеют справляться со своими эмоциями и не имеют контроля над своим языком. Водолеям необходимо быть более терпимыми к своему окружению.

Уныние и зависть – это точно про Рыб. Представители этого водного знака склонны зацикливаться на собственных неудачах и очень часто сравнивают свою жизнь с чужой. Они всегда отмечают чужой успех, но не видят того, что сами имеют.