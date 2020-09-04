Какие знаки способны воткнуть нож в спину любимого

Все мы отличаемся своим характером и поведением в различных ситуациях. И во многом на это оказывает влияние знак зодиака, под которым родился человек.

По словам астрологов, есть зодиакальные созвездия, на которых вообще нельзя полагаться абсолютно ни в каких вопросах. А ведь согласитесь, было бы намного проще, если бы мы сразу могли знать, что нас могут предать или воткнуть «нож в спину»? Я согласна, что предателей можно отыскать среди всех знаков зодиака, вот только, по словам астрологов, чаще всего Иуды попадаются только из троих. Итак, кто же они, самые ненадежные люди по знаку зодиака?

Близнецы занимают лидирующие позиции в нашем рейтинге. Именно с людьми, рожденными под этим знаком зодиака, нужно «держать ухо востро». С первого взгляда даже и непонятно, как такой человек, как Близнецы, может быть предателем. Он – душа компании, невероятно общительный, веселый, интересный собеседник, участвует в любых мероприятиях, эдакий заводила, с которым всегда интересно. Более того, если у вас случилась беда, Близнецы могут и примчаться на помощь, однако это только в том случае, если получат от этого выгоду.

Близнецы по своей натуре настоящие балаболы, поэтому они могут запросто рассказать окружающим о тайне, которую вы им поведали. Может также человек, рожденный под знаком Близнецы, начать тесное общение с тем, в кого вы влюблены, дружить с вашими врагами и недоброжелателями. Шкала подлости у Близнецов реально зашкаливает. Так что, прежде чем с ними начинать общие дела, лучше 100 раз подумать, и быть аккуратнее.

На втором месте в рейтинге самых ненадежных людей по знаку зодиака оказались Раки. И совершенно не зря! Они обладают достаточно странным и интересным характером. Ракам приписывают чувственность и сострадание к другим, однако с ними тоже не все просто. Очень часто можно услышать от людей сначала положительные отзывы о Раке, а потом о том, что он внезапно изменил свое отношение, стал холодным, грубым или вообще перестал общаться.

Все дело в том, что Рак – человек настроения. Сегодня он вам сочувствует, во всем вас поддерживает и целиком и полностью на вашей стороне, а завтра он будет считать вас неблагодарным и вообще утверждать, что вы не очень хороший человек. Ожидать от Раков можно всего, чего угодно. Так что не нужно расслабляться, если сегодня они предложили вам помощь, возможно, завтра они передумают или вообще, используют общение с вами в каких-то своих целях.

И бронза достается людям, рожденным под знаком зодиака Водолей. Они очень холодные, равнодушные, странные, при этом могут также с вами достаточно мило и приветливо общаться. Предавая человека, Водолей вообще не чувствует никаких угрызений совести. Так что, если он вам вдруг напакостил, значит, вы просто имели неосторожность открыть перед ним свои слабые стороны.

А вообще Водолеи дистанцируются от людей, им комфортнее существовать наедине с самими собой, чем в обществе. Они могут показаться вам очень хорошими людьми, которым можно доверять на все 100%, но не обольщайтесь, намного лучше, если вы тоже начнете от них дистанцироваться.

Расскажите в комментариях, что думаете по поводу такого рейтинга. Астрологи дают первое место по ненадежности Близнецам, считая их способными на подлость и лицемерие. Второе место они отдают Ракам, которые способны обмануть ваши надежды, и переменить свое отношение к вам с хорошего на плохое. Ну, и третье место получают Водолеи – странные личности, не доверяющие никому, кроме себя самих.