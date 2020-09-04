Психолог: «Гражданский брак для мужчины – это комфорт, а не любовь»

Вы можете по 10 раз повторять, что ваш сожитель, является вашим мужем, но все равно женщина в гражданском браке для мужчины – это удобно, это ноль обязательств, это возможность в любое время прекратить отношения.

Сейчас очень многие мужчины и женщины проживают вместе без юридических обязательств. И чаще всего на это соглашаются женщины, потому что они очень боятся одиночества. Чтобы себя успокоить и поднять свою самооценку, они утверждают, что им и без штампа хорошо, им так лучше и комфортнее. А еще такое совместное проживание называют гражданским браком. Но на самом деле это обычное сожительство! Гражданский брак – это удобно для мужчин в первую очередь! Чтобы женщина не упрекала партнера нескончаемыми вопросами о браке, они предлагают жить вместе, утверждая, что «мы итак семья». А еще мужчины говорят, что могут в любое время пойти в ЗАГС, но штамп в паспорте не имеет для них никакой важности.

Взамен мужчины получают вкусный ужин, ласку, заботу, внимание, секс. Согласитесь, очень удобно? У мужчины есть все, что должно быть в браке, но при этом у него нет никакой юридической ответственности. Это значит, что, как только ему все «это» надоест, он может спокойно собрать вещи и уйти.

Многие женщины утешают себя тем, что они якобы «без пяти минут замужем», проживая с мужчиной в гражданском браке. И поэтому стараются во всем угодить сожителю, исполняя все его запросы и прихоти. Нужно же показать себя со всех хороших сторон, тогда и вправду возьмет замуж. Начинается все с секса и вкусного ужина, а потом может перейти в оплату коммунальных счетов и кредитов, причем его кредитов! Получается, что женщины тратят на мужчин все свои силы, финансы и молодость, а в ответ ничего не получают, потому что «штамп неважен»!

Отвечая на вопрос, кем же все-таки является женщина для мужчины в гражданском браке, отвечаю однозначно – сожительницей! Это, как взять машину на тест-драйв, от того, что вы на ней покатались, она вашей не станет.

Почему же мужчина не торопится с предложением? А ему так удобно. Он боится всему миру заявить, что хочет быть с вами до последнего вздоха. Возможно, у него на вас были другие планы, и есть на примете кто-то более подходящий для семейного союза. Возможно, он кого-то ждет, и, чтобы не быть одиноким, пользуется вашим бесплатным сексом и вкусными ужинами. Проживание с вами может быть «временным гнездом»! И он может так сидеть с вами до самой пенсии. А может сквозануть в неизвестном направлении в любое время. И, что вы ему сделаете? Он вам по документам никто!

Вы можете и дальше жить со своим сожителем (простите, гражданским мужем), можете ждать от него предложение годами, или упасть перед ним на колени, вы можете и дальше себя убеждать, что вы семья, муж и жена, но это не так!

Сейчас старыми девами называют отнюдь не женщин, которые остались целомудренными во взрослом возрасте, а сорокалетних дам, которые уже много раз побывали в так называемом гражданском браке.

Вы вообще хотите замуж, хотите семью, хотите быть с человеком до конца своих дней? Тогда почему вы позволяете мужчине себя унижать сожительством? Подумайте, а стоит ли вам тратить свое драгоценное время на очередного пассажира, который вот-вот сойдет? Женщина в гражданском браке бесправна в отношении к мужчине, она ему обычная сожительница, но не жена!