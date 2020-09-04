Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человекаГаданияГороскопы в Алисе

Психолог: «Гражданский брак для мужчины – это комфорт, а не любовь»

Kdpconsulting.ru4 часа назад
Фото: Kdpconsulting.ru

Вы можете по 10 раз повторять, что ваш сожитель, является вашим мужем, но все равно женщина в гражданском браке для мужчины – это удобно, это ноль обязательств, это возможность в любое время прекратить отношения.

Сейчас очень многие мужчины и женщины проживают вместе без юридических обязательств. И чаще всего на это соглашаются женщины, потому что они очень боятся одиночества. Чтобы себя успокоить и поднять свою самооценку, они утверждают, что им и без штампа хорошо, им так лучше и комфортнее. А еще такое совместное проживание называют гражданским браком. Но на самом деле это обычное сожительство! Гражданский брак – это удобно для мужчин в первую очередь! Чтобы женщина не упрекала партнера нескончаемыми вопросами о браке, они предлагают жить вместе, утверждая, что «мы итак семья». А еще мужчины говорят, что могут в любое время пойти в ЗАГС, но штамп в паспорте не имеет для них никакой важности.

Взамен мужчины получают вкусный ужин, ласку, заботу, внимание, секс. Согласитесь, очень удобно? У мужчины есть все, что должно быть в браке, но при этом у него нет никакой юридической ответственности. Это значит, что, как только ему все «это» надоест, он может спокойно собрать вещи и уйти.

Многие женщины утешают себя тем, что они якобы «без пяти минут замужем», проживая с мужчиной в гражданском браке. И поэтому стараются во всем угодить сожителю, исполняя все его запросы и прихоти. Нужно же показать себя со всех хороших сторон, тогда и вправду возьмет замуж. Начинается все с секса и вкусного ужина, а потом может перейти в оплату коммунальных счетов и кредитов, причем его кредитов! Получается, что женщины тратят на мужчин все свои силы, финансы и молодость, а в ответ ничего не получают, потому что «штамп неважен»!

Отвечая на вопрос, кем же все-таки является женщина для мужчины в гражданском браке, отвечаю однозначно – сожительницей! Это, как взять машину на тест-драйв, от того, что вы на ней покатались, она вашей не станет.

Почему же мужчина не торопится с предложением? А ему так удобно. Он боится всему миру заявить, что хочет быть с вами до последнего вздоха. Возможно, у него на вас были другие планы, и есть на примете кто-то более подходящий для семейного союза. Возможно, он кого-то ждет, и, чтобы не быть одиноким, пользуется вашим бесплатным сексом и вкусными ужинами. Проживание с вами может быть «временным гнездом»! И он может так сидеть с вами до самой пенсии. А может сквозануть в неизвестном направлении в любое время. И, что вы ему сделаете? Он вам по документам никто!

Вы можете и дальше жить со своим сожителем (простите, гражданским мужем), можете ждать от него предложение годами, или упасть перед ним на колени, вы можете и дальше себя убеждать, что вы семья, муж и жена, но это не так!

Сейчас старыми девами называют отнюдь не женщин, которые остались целомудренными во взрослом возрасте, а сорокалетних дам, которые уже много раз побывали в так называемом гражданском браке.

Вы вообще хотите замуж, хотите семью, хотите быть с человеком до конца своих дней? Тогда почему вы позволяете мужчине себя унижать сожительством? Подумайте, а стоит ли вам тратить свое драгоценное время на очередного пассажира, который вот-вот сойдет? Женщина в гражданском браке бесправна в отношении к мужчине, она ему обычная сожительница, но не жена!

Последние новости
Самые ненадежные люди по знаку зодиака
Какой ваш главный грех по знаку зодиака?
Какая ваша магическая сила по знаку Зодиака?
Психология

Читайте также

Деньги сами идут в руки — финансовый гороскоп на 5 сентября

Мужские знаки, от которых не добиться нежных слов

Луна запустит цепь неудач — гороскоп на 5 сентября