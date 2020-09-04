Астролог: «Меркурий и Венера ударят по любви и гармонии»

Элегантной парой, в точном мажорном аспекте, словно держась за ручку, синхронно, как в танце, войдут в новые для себя знаки Меркурий и Венера (5-6 сентября).

Ингрессия сразу двух планет в другие знаки всегда некая встряска, тем более, когда обе планеты меняют знаки и стихии женские (инь) на мужские (ян). Меркурий, переходя в Весы, поддержит как раз Венеру, а Венера во Льве будет в компании с Солнцем. А на деле вся тройка планет – Солнце-Венера-Меркурий – до 27 сентября станет единым слаженным и самое главное – творческим коллективом.

Венера и Меркурий перейдут во Льва и Весы – союз знаков, который влияет на сердечные, любовно-романтические и партнёрские отношения. Персона Льва в глазах партнёра (Весы) олицетворяет авторитетных друзей и покровителей, способствующих усилению влияния личности Весов, в то время, когда сами Весы по отношению к Льву выступают как координатор, личный секретарь, хранящий все секреты своего шефа.

Жаль, что от контактов Венеры и Меркурия с другими планетами в сентябре особого оптимизма ждать не приходится. Взять на себя лишнее и не сломаться Меркурию, как одному из администраторов периода, будет трудно (по крайней мере во второй половине сентября). Его конфликт с Юпитером, зафиксированный в карте новолуния от 17 сентября, скорее всего, породит неугасаемую веру в светлое будущее. А в дальнейшем Меркурию с 21 по 24 сентября предстоит пройти ряд напряжённых аспектов с «большой тройкой» планет в Козероге и оппозицию с Марсом.

В тоже время Венера, имеющая в этот период власть над Меркурием, – вполне может примерить себе образ величавой принцессы – планета красоты и чувств во Льве в основном будет жить сама по себе и для себя. Достучаться до такой особы будет нелегко.

Один из заметных аспектов Венеры пройдет с 14 по 16-ое сентября. «Квадрат» с Ураном в Тельце наверняка создаст повышенный уровень возбудимости и нервного перенапряжения, капризы и разобщения в партнёрских, дружеских отношениях. Будьте внимательны – разрывы отношений в парах в это время случаются гораздо чаще. Компенсацией станет точный гармоничный аспект Венеры с Марсом 29 сентября, настраивающий при транзитной Луне в Рыбах на любовные приключения, неожиданные взаимные симпатии и знакомства, вдохновение в творческих занятиях.

Serg Korablev