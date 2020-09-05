Поглощающие вспышки эмоций — гороскоп на 6 сентября

18-19 лунные сутки. Утром встреча Луны и Марса усилит нервозность и может подтолкнуть к тупиковой инициативе.

Важно найти безопасное применение вспышке энергии или нейтрализовать ее. После полудня аспекты Луны в Тельце сулят цепочку сюрпризов. Возможны неожиданные находки, дружеские подарки, обновки, любовные волнения, тяга к ярким модным вещам. Не исключены внеплановые мероприятия (свидание, игра, праздник, шоппинг, необычное развлечение, нестандартный ужин). Появятся свежие идеи выхода из кризиса и силы для их воплощения. Ингрессии Меркурия и Венеры изменят направление мыслей и сделают приятнее формат общения.

Овен ‌‌

Для Овнов день поделен на два контрастных периода. Опасно и травматично утро, пока вы действуете под влиянием вчерашнего настроя. Не стоит поддаваться минутному импульсу: это тупик. После полудня ждет новый вираж событий. Вероятны творческие, финансовые и любовные перемены. Могут найтись деньги на развлечения, креатив, игру, свидание, на выплату долга, на детские нужды. Возможен подарок, обновка.

Телец

Утром Тельцы рискуют «наломать дров», с чужой подачи или по собственному почину. И хотя они вырвутся из ловушки, будет нанесен урон их делам, здоровью или вере в людей. К полудню сменится ваш настрой, появятся новые прихоти. Возможно волнение, легкий шок, любовный или домашний сюрприз. Новые условия продиктуют вам другой имидж, новые вкусы и траты. Появится шанс реализовать отложенный каприз.

Близнецы

Сегодня жизнь Близнецов украсят нотки позитива, наметится цепочка приятных моментов. Пространство для работы или игры задано заранее, но вы легко найдете в нем поле для разминки, развлечений и креатива. Откроется шлюз для вашего творчества, спортивной или деловой активности. Найдется стимул к общению, флирту, поездкам, светской жизни, к поиску модных аксессуаров и оригинальных стильных новинок.

Рак ‌‌

До полудня Ракам стоит воздержаться от целенаправленных действий и бурных реакций. Любой выплеск энергии даст негативный результат или побочный эффект, навредит здоровью, карьере или отношениям. Вторая половина дня сулит семейные и партнерские новости, материальные сюрпризы, подарки от друзей и детей. Не исключены внеплановые развлечения и непредвиденные траты, интерес к новым нарядам или блюдам.

Лев ‌‌

Львам день несет приятную перемену. Новая страница ждет в любви, творчестве, дружбе, денежных делах или карьере. Естественным спутником новшества (или его причиной) может стать находка, смена окружения, обновка, подарок, оригинальный комплимент, неожиданное известие или предложение, новая диета, свежий стильный акцент в облике или внеплановое развлечение: свидание, визит в гости, театр, ресторан.

Дева ‌‌

Удачный период стартует для Дев с середины дня. Утром лучше ничего не предпринимать: можно угодить в тупик или в опасную ловушку. Во второй половине дня хорошо настраиваться на новый стиль общения и уточнять изменившийся вектор интересов. Смена акцентов возможна в финансовых делах, в партнерстве, дружбе, сфере переговоров. Могут частично измениться любовные, творческие и эстетические приоритеты.

Весы ‌‌

Общий фон этих суток для Весов гармоничен и положителен, но спешить им пользоваться не стоит. Утром вам небезопасно активно отзываться на чужой шаг (принимать вызов, реагировать на провокацию). Не слишком своевременными будут и попытки примирения, лучше дать второй стороне остыть. Вновь пустить в ход свое обаяние, связи, красноречие и дипломатические способности вы сможете во второй половине дня.

Скорпион

Скорпионов ждет хлопотное утро. К счастью, это лишь остаточная суета после вчерашних событий. Можно не бояться повторения недавних проблем: нового обострения болезни, капризов питомца или очередной критичной поломки оборудования. За новые дела лучше не браться. Вторая половина дня подходит для переговоров, но стоит учесть, что вкусы и стиль общения «на том конце провода» могли немного измениться.

Стрелец

Стрельцам этот день несет улучшения в любви и открывает канал информации на будущее. Складываются предпосылки к приятному общению, новому витку диалога, сотрудничества, путешествия, любовной переписки. Но пока это лишь шансы. Основную часть этих суток придется посвятить полезным новшествам практического свойства, например, обновлению диеты, рабочего места, системы оплаты труда или схемы лечения.

Козерог

Козерогам нужна выдержка утром. Вплоть до полудня вам стоит уклоняться от проявления инициативы и нейтрализовать любые попытки вывести вас из равновесия. Во второй половине дня вероятен любовный, финансовый или творческий сюрприз, атмосфера станет гармоничнее. Неожиданные события возможны в связи с детьми. Можно развлечься, устроить праздник, игру, свидание, внеплановый шоппинг, необычный ужин.

Водолей

Сегодня утро будет отмечено для Водолеев тупиком, а основная часть дня — тем или иным сюрпризом. Непредвиденные обстоятельства могут привязать вас к дому или временной стоянке. Хорошая новость: появляются условия для приятного общения и обновления каналов связи. Вечером хорошо заняться модернизацией домашнего уклада или пригласить гостей. Неплохо устроить вечеринку или свидание в необычном стиле.

Рыбы ‌‌

Задача дня для Рыб — следить за обновлениями. Многие из них не станут сюрпризом, будут удачно укладываться в схему ваших старых планов, надежд и расчетов. Но возможны новые нюансы в отношениях с близким окружением (друзьями, соседями, родственниками, партнерами, детьми). Все важные дела лучше перенести на вторую половину дня: именно в это время нужные вам положительные тенденции наберут силу.