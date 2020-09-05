Деньги убегают прочь — финансовый гороскоп на 6 сентября

Сегодня не стоит тратить деньги, обменивать их или одалживать.

Овен ‌‌

В этот день звезды не советуют Овнам заниматься подготовкой финансовых и иных отчетов. Работа с цифрами может осложниться из-за того, что некоторые сведения могут оказаться недостоверными. Отношения с вышестоящим начальством также могут негативно отразиться на уровне доходов. Кроме того, будьте осмотрительнее при совершении покупок.

Телец

Сегодня у Тельцов не лучший день для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Сделки, которые вам могут предлагать заключить, могут оказаться на невыгодных для вас условиях. Кроме того, это не лучшее время для деловых свиданий с целью согласования действий и сотрудничества.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам воздерживаться от проявления инициативы в бизнесе. Дело в том, что вы не всегда сможете предвидеть материальные и финансовые последствия от тех или иных своих поступков. Поэтому вы можете допустить ошибочные действия, которые приведут к убыткам. Офисные служащие могут испытывать неудобства на рабочем месте.

Рак ‌‌

В этот день поведение Раков может быть ограничено, и вы не сможете действовать в свободном режиме. Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия. Либо вам придется работать в заведомо невыгодных условиях. Сейчас вам будет сложно заранее просчитать экономический эффект от тех или иных своих инициатив.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам не принимать участие в коллективных мероприятиях, направленных на тайный сговор против кого бы то ни было. Помните, что все тайное обязательно станет явным и не стоит рисковать своей деловой репутацией ради каких-то сомнительных дел. В конце рабочего дня не следует вкладывать деньги в совместный бизнес.

Дева ‌‌

Девам сегодня не следует ожидать каких-то приятных сюрпризов от работодателя типа выплаты премии или иных поощрений. Старайтесь строго исполнять график работ и не выходить из запланированных сроков. Не исключено, что обстоятельства внезапно поменяются и вам придется в срочном порядке вносить коррективы в планы.

Весы ‌‌

Это не лучший день для тех Весов, кто находится в командировке. Некоторые запланированные на эту поездку дела так и не удастся выполнить. Также это неблагоприятное время для сдачи аттестационных заданий, экзаменов. Возможно, вам потребуется отвечать на профессиональные вопросы, в которых вы недостаточно хорошо разбираетесь.

Скорпион

Если у Скорпионов подошел срок для снятия процентов по депозитному вкладу или для перекладывания денег на новый депозит, то не торопитесь с принятием такого решения. Подождите немного, возможно вскоре у вас будет шанс для размещения денег на более выгодных условиях. Также это не лучший день для подготовки к подписанию итоговых документов по результатам переговоров.

Стрелец

В этот день Стрельцам крайне нежелательно выполнять работу без соответствующей предоплаты. При выполнении частных заказов вы можете столкнуться с неплатежеспособностью клиентов и затягиванием сроков оплаты за выполненную работу. Лучше всего пойдут те дела, которые не требуют публичной огласки. Старайтесь вообще все делать незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания.

Козерог

Если Козероги ищут новую работу и уже получили приглашение на собеседование, то в этот день контакты с потенциальным работодателем могут пройти по нежелательному для вас сценарию. Также это не лучший день для подписания трудового договора и знакомства с трудовым коллективом. Этот день может быть связан с путаницей при работе с документами.

Водолей

В этот день звезды призывают к более ответственному подходу к делам тех Водолеев, кто работает по свободному графику и вправе сам определять, когда и что следует делать. Не откладывайте сдачу работы на самый последний крайний срок, потому что в последний момент вы можете столкнуться с непредвиденными осложнениями. Гораздо успешнее пойдут дела в карьере.

Рыбы ‌‌

В этот день у Рыб может сорваться вполне согласованная сделка. Это время, когда ваши доходы от сотрудничества могут снизиться. Нежелательно заниматься финансовыми спекуляциями и обменивать валюту. Попытки расширить бизнес за счет предложения новых товаров и услуг вряд ли будут оправданными.