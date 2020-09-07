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4 женских имени со слабой энергетикой

Говорит Уфа5 часов назад
Фото: Говорит Уфа

На энергетику людей влияют различные факторы. Среди которых может быть даже имя.

Нередко родители, не задумываясь об этом, называют своего ребенка именем со слабой энергетикой. Эксперты назвали некоторые из них.

Зоя. С детского возраста Зои склоны к аллергии, нейродермиту и прочим кожным заболеваниям. Они также любят сладкое, что может грозить лишним весом. Обладательницы имени нечестолюбивы. Их устраивает всю жизнь работать в одной должности, они не стремятся строить карьеру, развиваться. Зои смиренно воспринимают любой поворот судьбы. Укрепить свою энергетику Зои могут с помощи йоги, пилатеса и здорового образа жизни.

Лия. Обычно такие девочки рождаются слабыми, предрасположенными к вирусным заболеваниям. Для них характерно капризное и неуравновешенное поведение. Окруженные постоянной заботой Лии на всю жизнь сохраняют инфантильность. Для них трудно принимать самостоятельные решения. Лии не умеют сдерживать свои эмоции. С возрастом они все также по-детски реагируют на происходящее. Обычно Лии поздно выходят замуж, так как не спешат покидать зону комфорта. Чтобы сохранить семью, Лиям следует быть динамичнее и решительней.

Милена. Имя выглядит очень нежным и привлекательным. Однако оно не принесет ничего хорошего своей обладательнице, так как очень слабое. Милена будет покорной, даже ведомой. Ею будут все манипулировать.

Элла. Обладательницы имени от рождения физически слабы. Нередко у них проявляются склонности к вегетососудистой дистонии. Девочки с таким именем очень ранимы. Они крайне доверчивы и чувствительны, что нередко создает много проблем. Эллам необходим человек, на которого они смогут положиться в любой ситуации. При этом назвать девочку таким именем можно, если его будет укреплять сильное отчество: Игоревна, Борисовна, Николаевна.

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