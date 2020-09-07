Экстрасенс: «Блондины в «Иванушках» были прокляты»

Сглаз стал причиной смерти двух участников популярного музыкального коллектива «Иванушки International». С разницей почти в 20 лет Игорь Сорин и Олег Яковлев умерли. Об этом заявил экстрасенс Зираддин Рзаев.

Первый блондин в музыкальном коллективе — Игорь Сорин — погиб в результате падения из окна в начале сентября 1998 года, Яковлев умер от тяжелой формы пневмонии летом 2017. Экстрасенс уверен, что судьбы исполнителей совпадали на 80%.

«Удивительно, что они объединены по судьбе в плане карьеры — один и тот же путь. Однако их гибель тоже произошла по похожим причинам. Это сглаз. Они были талантливые, но беззащитные, имели слабую энергетику», — отметил эксперт.

Рзаев уверен, что сглаз был наложен из ближнего окружения артистов — их коллегами. Многие артисты завидовали творческой карьере Сорина и Яковлева, на них всегда был направлен большой поток негатива.